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鬆綁效果不如預期？專家：中南部房市「小火慢烤」 解約壓力仍在

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

央行上月17日宣布鬆綁第二屋貸款，但對中南部預售買氣提振似不明顯。根據統計，今年上半年，台中預售解約件數達422件，比信用管制前大增近3倍。台南從半年70件，今年增加到398件，增幅更是近5倍，解約潮是否持續擴大，受到關注。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，央行9月下旬宣布將第2戶房貸成數提高至7成後，近期第一線市場看屋人數確實已有明顯增加，但實際交易量尚未同步放大。

她表示，主要是政策利多仍需要時間發酵，房市回溫就像中秋節烤肉，「小火要慢慢烤，才有機會變成大火」，目前市場比較像是火種已經點了，但還需要時間讓它增溫，讓買方信心進一步轉化為實際成交。

莊思敏指出，中南部預售市場的回溫速度預料會比雙北慢，主要有三大原因。

首先，中南部過去幾年推案量大，部分重劃區及新興區域累積較多新案，市場需要時間消化。

其次，近年中南部房價漲勢迅猛，但建設項目和生活機能尚未完全到位，目前市場環境下，買方追價意願不高，甚至期待價格下修，由於買賣雙方對價格難達共識，成交需要更長時間醞釀。

第三，央行此次鬆綁的是第二戶購屋貸款，優先受惠的是換屋族和置產族，而中南部的自住買盤多為首購族，這也導致政策利多對中南部的帶動效果相對有限。

至於近期受市場關注的中南部預售屋解約潮，莊思敏表示，不少買方在房市高點進場，當時預期房價會持續上漲，但隨著信用管制、房貸條件收緊，房市進入盤整階段，想法開始出現變化。

尤其對於自備款較低、財務槓桿較高的預售屋買方而言，真正的壓力往往會出現在交屋前後，在重新檢視自身財務能力與購屋決策，因此決定斷頭解約。

莊思敏表示，後續房市能夠穩定回升，解約壓力才有機會逐步緩解；反之，若市場持續處於僵局，部分財務條件較吃緊的預售買方仍可能選擇退出，解約潮不排除進一步擴大的可能。

房市 壓力 央行

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