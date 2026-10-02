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T3CO 韻驊陪企業從落地到成長 打造信義區共享辦公商務新連結

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
共享辦公室功能越來越多元。公司提供
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台驊鎖定企業對辦公空間的需求，已不只是「找一個地方工作」。從公司設立、團隊進駐、會議接待，到因應人力成長彈性調整空間，辦公據點也逐漸成為企業營運規劃的一環。

位於台北市信義區的 T3CO 韻驊共享辦公室，由台驊集團長期經營，提供獨立辦公室、窗景 Hot Desk、會議空間、專業接待、商務登記及企業支援等服務，讓企業可依實際需求選擇合適的辦公方式，目前整體出租率已逾八成。

近期，一家來自韓國的時尚生活品牌，正準備從 T3CO 韻驊搬進自己的獨立辦公室。

回到品牌剛進入台灣市場時，團隊需要的不只是一個辦公地址，而是一個能讓公司順利落地、開始營運的工作據點。從公司登記、辦公空間到團隊建立，T3CO 韻驊陪伴品牌走過在台發展的起步階段。隨著業務逐步展開，團隊規模持續成長，對辦公空間的需求也跟著改變。如今，因應新的營運規劃，品牌即將離開共享辦公空間，擁有自己獨立的辦公室。

對 T3CO 韻驊而言，這是一場值得祝福的「畢業」。

一個好的辦公空間，不只是提供座位與設備，也可以成為企業安心落腳、累積能量的起點。看著一家企業從初到台灣、站穩腳步到逐漸茁壯，最後擁有自己獨立的辦公室，對 T3CO 韻驊而言，就是這個空間最好的故事。

對初次進入台灣市場的海外企業而言，初期團隊規模與未來人力需求往往仍在變動，共享辦公提供了更具彈性的選擇。企業可依實際需求選擇辦公方式，並結合商務登記、專業接待、會議空間與日常商務支援，將更多時間與心力投入市場與業務發展。

共享辦公室提供更多元的功能。公司提供
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共享辦公室功能越來越多元。公司提供
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信義區 台驊 台北市

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