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月薪3萬能買房嗎？首季3,700人進場 專家：期待翻身

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
低薪族房貸占比一路下滑創新低。示意圖。台灣房屋／提供
低薪族房貸占比一路下滑創新低。示意圖。台灣房屋／提供

根據主計總處統計，全台約有126萬名勞工年收入不到39萬元，換算平均月薪僅3萬多元，低薪族能買房嗎？

台灣房屋集團根據聯徵中心資料，統計近十年全台年收入40萬元以下的低薪房貸族，雖然占比一路降低，但2026年第1季仍有10.8%，約3,700人進場買房。

進一步觀察，六都低薪房貸族占比變化呈現南北兩樣情，雙北市這類高房價城市，低薪房貸族占比不減反增，中南部則均出現年減，低薪族越來越少，其中台中市年減近2個百分點較為明顯。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年房價與生活成本同步走高，對平均月薪3萬元的小資族而言，購屋看似不可能的任務。

不過，北部人投資理財風氣盛，不少人本薪不多，但業外或投資收入不少，且財務觀念也較開放，不排斥廣用寬限期，高槓桿貸款置產，再加上富爸媽資助，讓低薪族仍願在高房價區購屋，也期待靠房產增值翻身。

進一步觀察，今年第1季全國低薪族平均扛貸1,011萬元，六都當中，雙北市及台中市低薪族均要扛貸破千萬元，其中，台北市房貸壓力更高達1,890萬元，晚一年就要多負擔逾200萬元。

南二都小資房貸雖同樣升壓，不過負擔相較輕鬆，平均扛貸不到900萬元；然而即便低薪族扛貸壓力大，仍有近5成購屋族，偏好購買屋齡5年內的新屋。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台北市低薪族平均房貸1,890萬元，以8月五大銀行購屋貸款利率2.32%、30年期估算，每月本息支出就要約7.3萬元，已是平均月收入的2.5倍，多數得仰賴雙薪家庭或長輩資助才有力「扛得起」。

在有限的購屋能力下，小資族仍偏好屋況新穎的住宅，相對在地段、坪數或生活機能上，可能就必須有所取捨。

李家妮表示，隨著青安3.0加碼提高婚育家庭貸款額度，有助於小資首購族提高可負擔的購屋總價帶，增加中高房價地區、多房家庭宅、優質學區宅的進場機會。建議低薪族可依自身財務條件，善用政策優惠、妥善規劃自備款，先求有、再求好，仍有機會逐步打開購屋大門。

全國及六都年薪40萬以下房貸族占比。
全國及六都年薪40萬以下房貸族占比。

近十年全國低薪房貸族占比變化。
近十年全國低薪房貸族占比變化。

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