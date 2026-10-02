桃園「可負擔宅」卡在中央？國土署表態：不反對

桃園市政府規劃推動可負擔住宅，市長張善政更喊話盼中央盡速通過「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」。內政部國土署2日表示，考量各地發展及居住需求不同，中央對地方發展多元住宅照顧政策並不反對。

國土署指出，依《住宅法》及現行住宅政策，中央目前透過直接興辦社會住宅、社會住宅包租代管及租金補貼等方式，協助民眾依自身居住及生活需求，租到合適的房屋。

面對國內土地資源有限，如何創造更多居住支持，需要中央與地方共同努力。國土署表示，包括盤點國有土地及房舍、推動都更及危老重建、提供容積獎勵，以及鼓勵民間提供社會住宅等，只要能增加民眾優質且可負擔的居住選擇，中央都不反對。

不過，國土署也提醒，桃園市規劃的可負擔住宅，是由民眾出資承購，但房屋產權及土地須信託給第三方，因此購買者並未完全取得產權。過去國內地上權住宅、使用權住宅曾衍生買賣糾紛及爭議，市府推動相關政策時，應從保障民眾權益角度全盤思考，並提前建立相關配套及因應措施。