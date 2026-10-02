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讓高齡科技落地 金屬中心攜手產業與照護夥伴推動「好口好嚥」

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
金屬中心參與「第七屆台北國際照顧博覽會」，並舉辦「好口好嚥・樂齡好食力—智慧口腔與吞嚥照護場域導入暨推廣成果發表會」。照片／金屬中心提供
金屬中心參與「第七屆台北國際照顧博覽會」，並舉辦「好口好嚥・樂齡好食力—智慧口腔與吞嚥照護場域導入暨推廣成果發表會」。照片／金屬中心提供

臺灣邁入超高齡社會，長者的口腔健康及咀嚼、吞嚥功能，已成為影響營養攝取、身體機能與生活品質的重要課題。為讓高齡科技真正落地，金屬中心參與「第七屆台北國際照顧博覽會」，並舉辦「好口好嚥・樂齡好食力—智慧口腔與吞嚥照護場域導入暨推廣成果發表會」，攜手地方政府、專業團體、照護機構及產業夥伴，展現「好口好嚥服務方案」由技術研發走進社區與高齡照護現場的推動成果。

在超高齡社會裡，長者健康需求已從疾病治療，逐步延伸至生活功能與自主能力的維持。國民健康署調查顯示，超過六成長者曾因牙齒、咀嚼或吞嚥問題而限制飲食種類。因應此一需求，金屬中心已發展智慧口腔照護裝置、舌壓檢測與健舌互動訓練，以及全口音波牙刷等產品與技術，逐步建構涵蓋口腔清潔、功能評估、訓練及健康促進的智慧口腔與吞嚥照護方案；同時透過場域驗證與服務流程設計，讓技術更貼近長者及第一線照護人員的實際需求。

在場域推動上，金屬中心與TOCA台灣口腔照護協會合作，串聯嘉義縣市衛生局與在地醫療、長照及社區照護資源，將口腔照護產品與服務帶入長者日常生活。本方案未來亦將持續向不同地區及照護型態擴散，透過中華數位植牙醫學會將智慧口腔照護推展至彰化縣社區發展協會及照護據點，並結合行政院退輔會板橋榮譽國民之家等住宿式照護機構；此外串聯台朔重工、優安互連、Orabubble株式會社及食食樂語言治療所等產業與專業夥伴，逐步形成從政府、研發、地方場域、專業服務到產業端的跨域合作模式。

金屬中心執行長賴永祥表示，此次成果從技術研發延伸至嘉義縣市的社區與照護場域，仰賴地方政府、專業團體及產業夥伴共同投入；也感謝金屬中心醫材處曾俊傑副處長所帶領的團隊，長期投入技術開發、場域驗證與跨域整合，讓研發成果逐步轉化為長者實際可使用的照護服務。

展望未來，金屬中心將持續深化與地方政府及專業夥伴合作，以「技術可用、場域可行、服務可擴散」為推動方向，將場域經驗導入更多社區與照護機構，逐步建立可複製、可持續的高齡口腔與吞嚥照護模式，協助長者維持進食能力與生活品質。

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