塑化業第4季「頭重腳輕」：上游煉製利差強勢 中下游產品有壓

油價高檔震盪，塑化產業第4季呈現「頭重腳輕」格局。業者普遍認為，上游油品煉製利差可望維持強勢，中下游泛用樹脂則受到中國大陸新產能增加、終端需求相對疲弱影響，市況仍受抑制。不過，芳香烴、乙二醇（EG）等產品供需相對有利，可望支撐台化（1326）、南亞（1303）、東聯（1710）等業者營運。

台塑化（6505）表示，柴油供給持續緊張，受美國庫存下降、俄羅斯延長出口禁令，以及中東煉廠供應尚未完全恢復等因素支撐，柴油價差可望維持高檔；汽油則受美東庫存偏低、美國煉廠調整產出，以及中東、俄羅斯出口減少等因素支撐，亞洲汽油價差同樣有望維持強勢。

法人指出，全球煉油產業呈結構性供給緊縮，歐美老舊產能關停，加上中東戰事影響既有設備，新產能擴增亦受到料源、技術等因素限制，預期煉油利差仍將維持高檔，有利台塑化第4季營運。台塑化目前外銷柴油比重達86%，在柴油市場維持強勢下，亦有利產品組合及獲利表現。

下游泛用樹脂產品則面臨新增產能及需求保守兩大壓力。業者表示，戰事推升全球通膨，第3季起下游需求放緩，相關影響可能延續至年底；加上中國大陸房地產開工率下滑，影響PVC、PS等產品需求，傳統旺季表現仍有壓力。

其中，PVC雖然2026年中國大陸有效產能將降至約2,900萬噸，但整體仍供過於求；業者也指出，中國大陸第3季房地產開工率仍低迷，拖累傳統「金九銀十」旺季需求。

苯乙烯（SM）及下游ABS、PS等產品同樣面臨新增產能壓力。業者分析，中國大陸今年SM總產能達2,270萬噸，全年需求約1,500萬噸；ABS總產能約1,200萬噸，需求約760萬噸，GPS、EPS亦供給過剩。

業者指出，第3季起家電、電子產業備料需求已有回籠，但各產品仍面臨中國大陸低價貨競爭、房產開工率低迷等問題，壓抑需求及利差表現。

不過，芳香烴市場供需則相對有利。法人指出，中國大陸PTA擴產幅度高於PX，將持續帶動PX需求，預估缺口約960萬噸，需仰賴進口補足。加上南韓等主要PX供應來源的產能調整，PX供需結構相對偏緊，推升利差，有利台化等上下游一貫廠營運。法人預估，至2027年，台化芳香烴事業獲利可望維持穩健。

EG也因中東貨源供應困難，亞洲EG價格維持強勢表現。南亞表示，中東部分EG產能受戰事影響尚未恢復，導致中國大陸EG到港量不足，華東港口庫存大幅下降，推升EG售價；東聯也指出，就算戰爭結束，預估中東地區產能修復也需半年以上，亞洲EG供給仍將延續偏緊格局。

因應市況轉佳，南亞已於8月下旬加開麥寮一條EG產線，美國廠完成既定檢修後也提高生產量；東聯也調升兩岸EG開動率至接近全產水準。