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中鋼數位綠色料場榮獲《哈佛商業評論》鼎革獎雙軸轉型首獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼2026年再以「永續發展－展翅邁向ESG數位綠色料場」專案，榮獲第六屆「數位暨ESG雙軸轉型獎」大型機構首獎，今日由生產副總經理周文賢(右)代表中鋼接受國家發展委員會副主任委員詹方冠(左)頒獎。中鋼／提供
中鋼2026年再以「永續發展－展翅邁向ESG數位綠色料場」專案，榮獲第六屆「數位暨ESG雙軸轉型獎」大型機構首獎，今日由生產副總經理周文賢(右)代表中鋼接受國家發展委員會副主任委員詹方冠(左)頒獎。中鋼／提供

為因應2050年碳中和挑戰，中鋼（2002）落實「二軸三轉」策略，持續以數位轉型驅動低碳轉型，繼2024、2025年連續獲《哈佛商業評論》「數位轉型鼎革獎」肯定後，2026年再以「永續發展－展翅邁向ESG數位綠色料場」專案，榮獲第六屆「數位暨ESG雙軸轉型獎」大型機構首獎，10月1日由生產副總周文賢代表接受國家發展委員會副主委詹方冠頒獎。

數位轉型鼎革獎由《哈佛商業評論》與SAP於2021年共同創辦，「鼎革」取自《周易．雜卦》「取新、去故」之意，期盼企業透過數位轉型「鼎新革故」，已成為台灣企業轉型的重要指標。本屆將獎項調整為三大類、九組，並新設「數位暨ESG雙軸轉型獎」，表彰同步推動數位轉型與永續發展的機構，評審重點涵蓋策略協同、資源整合、跨部門協作及文化轉變，參賽專案須證明雙軸並行，且各自具備具體成效。

為改善原料堆置造成的粒狀物逸散，中鋼投入112億元、歷時五年完成室內料場，防制粒狀物逸散效率達98%。該料場長約735公尺、寬128公尺、高60公尺，共設34個倉格，規模約相當於三座台北大巨蛋；然而硬體完備後，仍面臨輸送機空轉的高耗能、場域廣大難以全面巡檢的高負荷，以及原料調度仰賴資深人員經驗的高難度等挑戰。

為此，專案團隊以「永、續、發、展」四大策略推動轉型。在設備「永」優方面，於刮板取料機關鍵部位裝設應變計、傾斜計等感測器，24小時監測結構應力與軌道沉陷，使設備管理由定期檢修逐步邁向預知維護；「續」航未來則結合機器學習與數位雙生模型產出最佳送料排程，達成「一鍵啟動」自動取料，並且人員由現場移至控制室，從原本一人控一機變「一人控兩機」，作業效率提升100%。

「發」覺先機整合光纖分布溫度感測、熱電偶及熱顯像儀，以AI即時判讀異常熱源並連動分區灑水，將風險管理由事後搶救轉為事前預警。雲端「展」翼則攜手成功大學先進智能無人機研究發展中心，研發適用於無GPS訊號、高粉塵環境的自主巡檢無人機，涵蓋率可達100%，落實「零人員暴露」目標，其馬達更採用中鋼自產的高效能電磁鋼片。

在具體成效方面，透過設備控制及智慧排程等數位技術，每年可節電252.2萬度、減碳約3.4萬公噸；精準調度並串聯原料「購、用、儲、運」四大環節，已創造約7.8億元降本效益。專案同時培育8位跨域數位人才，將資深人員經驗轉化為可傳承的數據模型，並透過智慧感測與監控機制提升設備及場域管理能力。

本專案橫向串聯生產、研發及資訊3大部門，縱向攜手集團子公司中冠資訊及中鋼機械，並已取得6件專利。中鋼推動數位轉型迄今已上線575件AI專案，未來也將把本案經驗淬鍊為標準化模組，平行展開至其他廠區，並推廣至水泥、塑化及電廠等產業，實踐「不追求生產更多鋼鐵，而要從鋼鐵中創造更大價值」的理念，攜手台灣產業邁向淨零。

中鋼 哈佛 綠色

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