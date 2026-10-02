國際布局再下一城！向榮生技異體幹細胞獲衛福部外銷專用藥品許可證

向榮生技（6794）1日宣布，接獲衛生福利部函文通知，公司自主研發的人類來源同種異體脂肪間質幹細胞 UC-hADSC 成功取得外銷專用藥品許可證。

此為台灣細胞產業第一家取得外銷許可證的公司。這不僅是我國再生醫療法規落地後的重大進展，更為向榮生技全面進軍全球再生醫療市場注入一劑強心針。

向榮生技表示，該公司的核心幹細胞原料，長期以來依循最高標準打造。其異體幹細胞來源不僅嚴格遵循 ICH（國際醫藥法規協和會）的篩選標準，屬於製造藥品之頂級規格，且從上游細胞來源至下游衍生產品，均已取得美國 FDA 主檔案（Master File, MF）備案登記。

此外，向榮生技已具有PIC/S GMP先導工廠資格，可謂從原料、製造、臨床到外銷都已經完成一條龍供應鏈的整合。

向榮生技董事長蔡意文表示，此次取得外銷專用藥品許可證，是主管機關對向榮生技細胞製備質量控管、安全性及國際級規格的再度肯定。這張許可證將成為向榮推動海外商業化布局、與各國醫療機構及生技廠合作的強大後盾。

向榮生技已完成膝骨關節炎第三期收案，並持續推進慢性腎臟病等核心新藥臨床試驗，未來將積極拓展外泌體與細胞產品的海外市場。