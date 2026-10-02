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百貨業周年慶大戰 開打
百貨周年慶正式進入旺季，新光三越由南西店昨（1）日領銜開跑，帶動百貨周年慶大戰正式點火；新光三越今年全檔業績目標超過194億元，年增3%，遠百（2903）則挑戰126億元、年增3.5%，業者看好周年慶買氣延續，力拚全年業績成長。
從消費品類來看，新光三越執行副總吳昕昌昨日指出，今年家用相關商品表現值得關注，主要受交屋潮帶動，他形容今年迎來「30年來最大交屋潮」，新屋交屋後衍生家電、寢具等整套居家採購需求，帶動家用業種表現。
新光三越昨天由台北南西店、桃園站前店等六店領軍開跑，一早開店即湧入大批購物人潮，首波六店首日整體業績有望突破15.5億元、來客數衝破14.5萬人次。觀察「成家、換機、自我犒賞」三大需求同步升溫，家用、3C、頂級保養、潮流服飾與機能跑鞋等紛紛創下雙位數成長。
遠百周年慶由台中大遠百9月中旬率先揭開序幕，10月起各館陸續接棒，全面進入年度消費旺季。今年周年慶檔期業績挑戰126億元，年增3.5%。
商品動能方面，今年看好Apple、化妝品、家電及3C商品，其中無人機、DJI運動相機、Insta360，以及下月推出新機的vivo，均可望成為周年慶熱門品項，帶動3C及電器買氣。
精品方面，鐘錶表現尚可，黃金今年表現不錯，珠寶則相對疲弱；整體精品市場中，鐘錶、腕錶及流行商品表現較為平均。
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