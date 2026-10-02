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股市上漲帶動財富效應 新光三越：消費時代正要起飛

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導
新光三越周年慶首波開跑，董事長吳東昇（中）親自坐鎮台北南西店，看好台灣消費市場，強調「真正的消費時代正要起飛」。記者嚴雅芳／攝影
新光三越周年慶首波開跑，董事長吳東昇（中）親自坐鎮台北南西店，看好台灣消費市場，強調「真正的消費時代正要起飛」。記者嚴雅芳／攝影

新光三越周年慶昨（1）日開跑，董事長吳東昇親自坐鎮台北南西店。他表示，台灣近三年財富累積明顯，零售市場維持成長，民眾消費觀念也正在轉變，強調「真正的消費時代正要起飛」。

吳東昇指出，台灣過去長期著重生產、投資與累積財富，但近年整體財富水準提升，消費者開始更重視生活品質，台灣正逐步進入過去較少見的「consumerism（消費主義）」階段。雖然財富分配仍有改善空間，但從今年零售市場表現來看，消費動能並不弱。

他認為，近年股市上漲帶來明顯財富效應，民眾資產增加後，除了持續投資，也可適度將部分所得轉為消費，帶動零售、餐飲及服務業發展。他笑稱，「不能每天都只是在做生產、賺錢，賺了錢也要記得花錢。」若資金過度集中在股票市場，未必是最健康的現象，適度增加消費，有助內需市場擴大。

新光三越今年周年慶首波由台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南小北門及高雄三多六店同步開跑，吳東昇坐鎮南西店，副董事長吳昕陽則進駐台中中港店。首波六店首日業績可望突破15.5億元、年增逾2.5%，來客數衝破14.5萬人次。

新光三越執行副總吳昕昌表示，目前不敢說整體景氣全面轉強，但就消費力來看仍相對正面。周年慶是年底重要消費節點，從預購及首日表現觀察，目前進度符合預期，全檔業績目標達成機率高。

面對國人出國旅遊熱絡、消費力持續流向海外，吳東昇則認為，台灣本來就是高度國際化市場，民眾赴海外購物是自然現象，零售業真正要做的是提高國內市場吸引力，讓部分海外消費留在台灣。

他以新光三越南西店日本商品展為例，近年台灣民眾赴日旅遊、購物頻繁，百貨業可透過引進日本商品、餐飲及生活提案，縮短國內外消費體驗落差。他表示，新光三越與日本業者合作多年，希望讓消費者不必每次出國，也能在台灣接觸到日本商品與生活方式。

新光三越 消費 吳東昇

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