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生合開闢藍海 瞄準減重營養
GLP-1減重熱潮帶動配套營養商機升溫，生合生物科技（1295）鎖定肌肉維持與蛋白質吸收需求，旗下專利益生菌TWK10已有人體研究成果，積極搶攻減重營養新市場。
生合營運長楊川賢表示，GLP-1減重療法快速普及，市場開始重視「GLP-1配套營養」，帶動蛋白質營養、肌肉健康及腸道機能等產品需求升溫。
TWK10為生合自臺式泡菜天然發酵環境篩選的專利益生菌株，並非GLP-1藥物，主要鎖定「腸道—肌肉軸線」應用。
人體研究顯示，TWK10搭配植物性蛋白質及阻力訓練，可改善胺基酸吸收、肌肉量及身體功能指標，強化其切入體重管理市場的產品基礎。
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