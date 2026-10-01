生合開闢藍海 瞄準減重營養

近期聚會時，一位擅長行銷的前輩提到：「電子商務的熱度已經消退了。」這應是指引領潮流多年的前「新興產業」，已經融入我們的生活與企業日常。因此，電子商務並沒有消退，只是已經成為你我習慣的工具，今天企業做行銷，很少再把「電子商務」當作特定專案，網站、社群、行動支付、網路購物，都已經是企業的基本銷售工具。

2026-10-02 00:25