聽新聞
0:00 / 0:00
醣聯結盟日商 搶乾癬藥商機
醣聯（4168）昨（1）日宣布，與日本三菱瓦斯化學（Mitsubishi Gas Chemical, MGC）簽訂合作意向書（MOU），將攜手展開第二項生物相似藥SSR開發計畫。
雙方將延續過去在骨質疏鬆症生物相似藥SPD8（Denosumab）的成功合作經驗，繼續合作衝刺全球百億美元乾癬藥物市場商機。
台灣醣聯表示，生物相似藥SSR將用於治療中重度乾癬，公司目前已全面啟動研發，目標於三年內完成臨床前開發工作。
鑑於近期美國 FDA 及國際法規趨勢持續朝簡化生物相似藥臨床開發方向發展，若已充分掌握生物藥品的結構與作用機轉，並以高靈敏度分析技術證明其與參考藥品在結構及功能上具有高度可比性，並符合主管機關審查要求的前提下，有機會減少或免除大型比較性療效試驗，進一步縮短研發時程並大幅降低開發成本，加速產品商業化進程。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。