日勝生集團（2547）昨（1）日公告，啟動集團接班計畫，旗下日鼎水務完成董事長改選，由擔任董事林華駿接任董事長，而他也是日勝生集團董事長林榮顯的兒子。

日勝生表示，此項人事安排，亦象徵日勝生集團從第一代創業與經營，逐步邁向第二代承擔、專業經理人共治的新階段。第二代林華駿歷經營建及資源循環事業歷練，2021年升任日勝生副董事長，逐步承擔集團經營與策略任務；二代成員林怡均、吳仁恩亦分別投入京站百貨、加賀屋飯店及相關營運事業多年。

同時，總經理劉垚凱等專業經理人持續參與集團經營，透過制度、人才與專業能力，與家族成員形成互補。集團就各事業的權責劃分、決策層級與協同機制進行明確化，訂定接班各階段的工作項目、主責人員與完成時程，逐步建立可檢核、可追蹤的接班架構。