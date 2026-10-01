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遠東新接單看到明年Q2

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北報導

遠東新（1402）明年接單與高值材料雙線布局增添營運動能。遠東新長纖事業部副總黃全億昨（1）日表示，目前成衣端已看到2027年春夏訂單，原料端更開始討論2027年秋冬需求，品牌客戶對後續採購給出的訊號是「數量會增加」。

另一方面，單一材料鞋材明年出貨有機會倍增，與明基材料合作的電子廢棄物循環應用量則規劃挑戰1,000噸。

黃全億指出，紡織供應鏈上中下游接單時間不同，目前遠東新成衣約可看到未來半年、布料約9個月，紗線則達一年，未來半年至一年的訂單能見度相對明朗。不過，價格仍須因應原物料、關稅及匯率等因素調整，不同產品調漲幅度不一，部分產品落在高個位數區間。

對後續營運，黃全億表示，儘管仍有不可控因素，但預期下半年仍可有不錯表現。品牌客戶近年更加重視供應商垂直整合能力、供應鏈韌性及多元生產基地，遠東新從上游原料延伸至下游產品，加上海外多據點布局，成為爭取訂單的優勢。

遠東新昨日舉行2026台北紡織展（TITAS）展前記者會，聚焦高機能運動服飾、100%聚酯循環及跨產業回收。其中，單一材料鞋用發泡材料已進入量產，黃全億表示，明年出貨有機會倍增；由於產品須經化學改質，附加價值較高，對毛利率具正面助益。

電子廢棄物循環也將加速放量。遠東新與明基材料合作e2cycle，將顯示器面板PET廢料回收再製為紗線、機能薄膜及布料，今年實際應用量約一、兩百噸，明年規劃提高至1,000噸，其中上半年可望達500噸。

高機能產品方面，遠東新新一代TopCool® Petal已獲adidas選用為2026世界盃指定服飾材料；該品牌服務的國家隊中，有14隊挺進今年世界盃48強，球員版球衣紗線均由遠東新供應。遠東新目前也持續開發下一階段國際賽事所需的機能及循環材料。

投資布局方面，海外仍以越南為垂直整合重要基地，工業用材料持續擴產；台灣則規劃既有設備更新、翻新及新投資，為明年成長預作準備。

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