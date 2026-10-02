9月車市回暖 掛牌量增15%…減徵貨物稅+特斯拉、賓士大量交車助攻

民俗月結束，車市淡季告一段落。在政府新購減徵貨物稅補助政策加持，及進口品牌如TESLA、BENZ到港大量交車下，9月車市總登錄達37,054輛，年增15%，累計前九月登錄307,210輛，年增3.7%。

展望10月車市，龍頭車廠和泰車指出，雖中東地緣局勢膠著，隨近期各品牌接續推出新車款，買氣可望維持，預估10月車市有望達37,000輛，比去年同期增加7.2%。

9月車市進口車發威，特斯拉、賓士大量新車抵港，成為撐住進口車整體表現的重要來源。特斯拉9月掛牌數達5,298輛，較去年同期增加112.7%，賓士也以2,206輛，大增54.4%。豪華車的整體銷量較去年同期成長43.7%，進口車因此占整體車市超過一半，來到55.5%，遠高於國產車的占比，較去年同期成長26.7%。

和泰車（2207）旗下TOYOTA與 LEXUS雙品牌 9月合計登錄達12,370輛，合計市占率33.4%，累計前九月合計登錄115,538輛，年增3%，市占率達37.6%。10月的銷售，兩個品牌登錄設定13,400輛，市占率36.2%。

9月車市較去年同期成長，主要來自進口車的表現突出。近期以來，豪華車陰霾漸去，進口車零關稅的議題成為更不確定的政策，業界甚至對於未來美製車是不是真的可以零關稅抱持存疑的態度，許多消費者從去年5月等到今年仍然沒有消息，許多人都死心直接放棄等待更低的售價，使進口車的買氣回升。

此外，進口車的掛牌數除了與銷售表現有關，也與船期有關，特斯拉即為典型。往往單月的掛牌數即等於實際到港的車輛數。賓士則在7月時即預告，第3季將迎來大量掛牌的榮景，在第2季接單創下佳績之後，第3季新車陸續抵台，實際掛牌數將開始印證賓士今年新車款的魅力。

隨著市場的氛圍改變，進口車品牌最近的態度轉趨積極，今年第4季的市場表現可望成為今年最佳的一季。