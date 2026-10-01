風光集團攜手光翼創新赴日展示「鈣鈦礦創能窗」 搶攻全球綠建築商機

搶攻全球綠建築與環保市場商機，來自台中、專注於淨零建築應用的風光集團，攜手光翼創新(BILIGHT)，前進日本千葉「幕張國際展示場(Makuhari Messe International Exhibition Hall)」聯合參展，正式發表新一代高性能創能窗系統，進軍日本及國際綠建築市場。

風光集團董事長吳律謙指出，此次展出的核心亮點，不是在傳統窗戶外加裝太陽能設備，而是將柔性可捲收式太陽能發電模組直接整合於中空玻璃內部。

讓一扇窗同時具備遮陽、採光調節、隔音、氣密、防水、隔熱及抗風壓等功能，並進一步結合再生能源發電能力，讓建築外窗從單純的建材，升級為兼具節能與創能功能的建築能源系統。

吳律謙進一步說明，這款多功能氣密窗在需要遮陽時，可將太陽能模組向下展開，降低陽光直射及眩光，同時利用日照進行發電；當需要自然採光及景觀視野時，模組則可收起。透過動態調整，建築不必在採光、遮陽、景觀與發電之間做單一選擇，而能依照環境條件及使用需求彈性切換。

在窗體性能方面，此次推出的高性能窗系統具備氣密2等級、抗風壓最高達3,600Pa、水密性能達1,750Pa，熱傳導係數為3.5W/m2·K；同時導入鈣鈦礦材料技術，讓太陽能不再只是附掛於建築外部的設備，而是進一步整合至窗體與建築外殼系統之中。

吳律謙表示，這項由台灣研發團隊開發製造的「窗戶＋太陽能」產品組合，採用可捲收式鈣鈦礦太陽能技術，兼具輕薄、可調整及建築整合等特性，赴日展出後已獲得日本客戶及市場關注，也受到日本政府相關單位對建築整合太陽光電發展方向的重視。

在全球淨零趨勢之下，「鈣鈦礦強制試點」及「新建物強制安裝光電」，逐漸成為各國推動綠能及落實建築整合太陽光電(BIPV)的重要政策方向。

台灣目前雖未針對鈣鈦礦材料本身設置特定名義的「強制試點」，但《再生能源發展條例》修正案於2026年正式實施，針對達一定規模的新建、增建或改建建築物導入太陽光電設置要求，也帶動建築業者加速思考光電與建築外殼整合的可能性。

吳律謙表示，都市高樓建築普遍面臨屋頂面積有限的問題，加上傳統矽晶太陽能板存在重量及外觀等限制，因此具備半透明、可調色及輕薄特性的鈣鈦礦技術，有機會進一步將建築帷幕、窗體及遮陽系統轉化為「垂直電廠」，讓建築外皮從傳統的被動防護功能，轉變為具備主動產能的能源介面，同時透過遮陽及隔熱降低建築空調能耗。

風光集團未來將持續拓展創能窗系統的應用場域，鎖定半導體廠辦、研發中心、企業總部、智慧建築、商業建築，以及高性能建築外牆等市場，讓建築不再只是能源的消耗者，也能成為能源的生產者。

風光集團也期盼透過創能窗技術，讓陽光轉化為建築的永續能源，推動每一扇窗從「節能」走向「創能」，並將台灣建築整合太陽能技術推向全球市場。

風光集團攜手光翼創新前進日本千葉幕張國際展示場聯合參展。業者／提供