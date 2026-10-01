快訊

台指期夜盤上演多空拉鋸戰！高評價、高基期族群慎防拉回

川普爆「偉大的台灣晶片公司投資5000億美元」 親揭伊朗戰爭為何不善罷干休

周揚青驚爆醫美後遺症大爆發 親口認了「臉部饅化」真實現況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

攻科技人巿場！宏碁遊戲再拓PlayStation授權經銷 搶進遠百竹北

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
現場提供熱門 PlayStation 遊戲與多元周邊產品體驗，讓玩家透過親身操作與實機試玩。記者李珣瑛／攝影
現場提供熱門 PlayStation 遊戲與多元周邊產品體驗，讓玩家透過親身操作與實機試玩。記者李珣瑛／攝影

宏碁遊戲（6908）深化PlayStation 台灣市場布局，攜手通路夥伴Game休閒館拓展實體通路，宣布 PlayStation授權經銷體驗門市進駐遠百（2903）竹北展開試營運。宏碁遊戲期望攻科技人市場與通路夥伴的緊密合作，持續擴大PlayStation實體接觸據點，從核心玩家延伸至科技愛好者、年輕家庭及一般消費者，建立更便利、更貼近消費者生活的體驗網絡。

結合Game休閒館在地優勢 深化沉浸式體驗

新竹匯聚科技產業人才與年輕家庭，對科技新品、數位娛樂及遊戲產品展現高度興趣並具備消費動能。遠百竹北結合購物、餐飲、娛樂與家庭休閒等多元消費情境，為經營社群玩家拓展體驗店的重要場域。

這次以「沉浸式體驗」為核心，宏碁遊戲透過通路夥伴在地營運優勢與百貨店中店模式，將PlayStation遊戲體驗帶入消費者生活之中。

PlayStation授權經銷遠百竹北體驗門市不僅提供商品銷售，更著重實際體驗與玩家互動；現場展示最新 DualSense 無線控制器、特色配色與特別版商品，亦提供熱門 PlayStation遊戲與多元周邊產品體驗，讓玩家透過親身操作與實機試玩，近距離感受PlayStation的產品特色與遊戲魅力，縮短線上資訊與實際產品體驗之間的落差。

遠百竹北試營運 邀請玩家搶先體驗 最新產品

PlayStation授權經銷店中店進駐遠百竹北，即日起展開試營運。現場將集結最新DualSense無線控制器包含限定特式版、熱門PlayStation實體遊戲和虛擬點數及多元周邊商品、官方授權周邊禮品。試營運期間並將推出【限時優惠／滿額抽活動／限定贈品】，邀請新竹地區玩家與消費者親臨遠百竹北，探索PlayStation最新遊戲產品。

金娜妍化身一日店長 10月10日遠百竹北與玩家同樂

為進一步打造玩家與品牌互動的體驗場域，PlayStation授權經銷遠百竹北體驗門市將於10月10日舉辦「一日店長」活動，特別邀請金娜妍擔任一日店長，現場結合遊戲體驗、產品介紹與玩家互動，邀請玩家親臨門市與金娜妍近距離同樂，一同感受 PlayStation遊戲魅力，打造更具互動感的沉浸式體驗。

宏碁遊戲持續深化PlayStation 台灣市場布局，攜手通路夥伴Game休閒館拓展實體通路。左起：遠百竹北店長許俊明、台灣索尼互動娛樂台灣區業務總監張華強、Game休閒館執行董事 蔡浲銘、宏碁遊戲副總經理高如茵。記者李珣瑛／攝影
宏碁遊戲持續深化PlayStation 台灣市場布局，攜手通路夥伴Game休閒館拓展實體通路。左起：遠百竹北店長許俊明、台灣索尼互動娛樂台灣區業務總監張華強、Game休閒館執行董事 蔡浲銘、宏碁遊戲副總經理高如茵。記者李珣瑛／攝影

PlayStation 遠百 宏碁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

LISA化身設計師！珠光、星星融入PlayStation手把造型 10/2起限量預購

任天堂授權商品旗艦中心前進台中！開幕送限定好禮、人氣周邊一次逛

可樂果包包有獎！聯名《決勝時刻M》送虛寶 最大獎「神話槍」抽回家

MSI 微星推出 Crosshair A16 HX 魔龍姬限量版電競筆電

相關新聞

攻科技人巿場！宏碁遊戲再拓PlayStation授權經銷 搶進遠百竹北

宏碁遊戲（6908）深化PlayStation 台灣市場布局，攜手通路夥伴Game休閒館拓展實體通路，宣布 PlayStation授權經銷體驗門市進駐遠百（2903）竹北展開試營運。宏碁遊戲期望攻科技人市場與通路夥伴的緊密合作，持續擴大PlayStation實體接觸據點，從核心玩家延伸至科技愛好者、年輕家庭及一般消費者，建立更便利、更貼近消費者生活的體驗網絡。

風光集團攜手光翼創新赴日展示「鈣鈦礦創能窗」 搶攻全球綠建築商機

搶攻全球綠建築與環保市場商機，來自台中、專注於淨零建築應用的風光集團，攜手光翼創新(BILIGHT)，前進日本千葉「幕張國際展示場(Makuhari Messe International Exhibition Hall)」聯合參展，正式發表新一代高性能創能窗系統，進軍日本及國際綠建築市場。

王品六品牌重兵卡位大巨蛋商圈 莆田單店年營收拚7,200萬元

台北大巨蛋商圈餐飲戰升溫，餐飲龍頭王品（2727）加速卡位，隨旗下莆田台北大巨蛋旗艦店1日正式開幕，集團目前已以莆田、陶板屋、夏慕尼、青花驕、石二鍋及西堤等六大品牌搶進大巨蛋及周邊商圈，從平價火鍋、中價位聚餐一路延伸至中餐、鐵板燒，全面搶食球賽、演唱會帶來的龐大人流及平日聚餐商機；其中莆田新店單月營收目標至少600萬元，全年拚7,200萬元。

交屋潮、青安3.0助攻！9月六都移轉量1.79萬棟 月增、年增均逾一成

根據六都地政局公布的9份建物買賣移轉棟數，2026年9月台北市2,133棟、月增21.7％、年增20.2％，新北市4,057棟、月增12.1％、年增10.2％，桃園市3,556棟、月增13.8％、年增9%，台中市3,855棟、月增18.3％、年增7.1％，台南市1,428棟、月增8.3％、年減4％，高雄2,916棟、月增10.2％、年增28.5％，9月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數17,945棟、月增14.1％、年增11.6％。

生合益生菌TWK10搶攻「GLP-1 配套營養」 兼顧蛋白質、肌肉支持及健康老化

生合生物科技（1295）表示，旗下專利益生菌株Lactiplantibacillus plantarum TWK10＠（TWK10）累積多項研究成果，人體研究顯示，TWK10 與植物性蛋白質及阻力訓練併用時，可改善胺基酸吸收、肌肉量及身體功能指標；相關結果為體重管理過程中，如何兼顧蛋白質營養、肌肉支持及健康老化，提供科學實證的探討方向。

遠東新訂單看到明年秋冬 品牌客戶喊量增

遠東新（1402）明年訂單能見度逐步明朗。遠東新長纖事業部副總黃全億1日表示，目前越往下游的成衣端，已看到2027年春夏訂單，原料端更開始討論2027年秋冬需求，整體訂單能見度約半年至一年；目前品牌客戶給出的承諾是「數量會增加」，遠東新也將持續反映成本、守住價格，同時，國內外都有新投資及擴產計畫推進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。