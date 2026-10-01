攻科技人巿場！宏碁遊戲再拓PlayStation授權經銷 搶進遠百竹北

宏碁遊戲（6908）深化PlayStation 台灣市場布局，攜手通路夥伴Game休閒館拓展實體通路，宣布 PlayStation授權經銷體驗門市進駐遠百（2903）竹北展開試營運。宏碁遊戲期望攻科技人市場與通路夥伴的緊密合作，持續擴大PlayStation實體接觸據點，從核心玩家延伸至科技愛好者、年輕家庭及一般消費者，建立更便利、更貼近消費者生活的體驗網絡。

結合Game休閒館在地優勢 深化沉浸式體驗

新竹匯聚科技產業人才與年輕家庭，對科技新品、數位娛樂及遊戲產品展現高度興趣並具備消費動能。遠百竹北結合購物、餐飲、娛樂與家庭休閒等多元消費情境，為經營社群玩家拓展體驗店的重要場域。

這次以「沉浸式體驗」為核心，宏碁遊戲透過通路夥伴在地營運優勢與百貨店中店模式，將PlayStation遊戲體驗帶入消費者生活之中。

PlayStation授權經銷遠百竹北體驗門市不僅提供商品銷售，更著重實際體驗與玩家互動；現場展示最新 DualSense 無線控制器、特色配色與特別版商品，亦提供熱門 PlayStation遊戲與多元周邊產品體驗，讓玩家透過親身操作與實機試玩，近距離感受PlayStation的產品特色與遊戲魅力，縮短線上資訊與實際產品體驗之間的落差。

遠百竹北試營運 邀請玩家搶先體驗 最新產品

PlayStation授權經銷店中店進駐遠百竹北，即日起展開試營運。現場將集結最新DualSense無線控制器包含限定特式版、熱門PlayStation實體遊戲和虛擬點數及多元周邊商品、官方授權周邊禮品。試營運期間並將推出【限時優惠／滿額抽活動／限定贈品】，邀請新竹地區玩家與消費者親臨遠百竹北，探索PlayStation最新遊戲產品。

金娜妍化身一日店長 10月10日遠百竹北與玩家同樂

為進一步打造玩家與品牌互動的體驗場域，PlayStation授權經銷遠百竹北體驗門市將於10月10日舉辦「一日店長」活動，特別邀請金娜妍擔任一日店長，現場結合遊戲體驗、產品介紹與玩家互動，邀請玩家親臨門市與金娜妍近距離同樂，一同感受 PlayStation遊戲魅力，打造更具互動感的沉浸式體驗。