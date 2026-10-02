管理錦囊／從覺察到覺醒的管理智慧

日前有幸聆聽佛光山寶華寺住持覺來法師開示佛法。法師以淺顯、風趣的語言，搭配佛陀成道過程中的小故事，說明佛光山開山祖師星雲大師所倡導「人間佛教」的理念與實踐，也分享佛光人如何將佛法落實於生活與工作之中，讓我深受啟發。

其中一段話，尤其讓我印象深刻。覺來法師說，學習佛法並不代表從此不會生病，也不代表做生意就能一帆風順、賺大錢。佛法真正能帶給人的是佛陀的智慧，當人生遭遇困境時，我們未必能改變外在環境，卻可以透過智慧調整自己的內心，減少煩惱、降低焦躁與不安，進而獲得面對困難的勇氣與解決問題的力量。

這段話讓我思考許久。如果佛法可以幫助一個人看見自己的內心，那麼，管理又何嘗不是一門「看見自己、看見他人，看見事情」的學問？

對專業經理人而言，真正困難的往往不是事情本身，而是我們如何面對事情。於是我試著將覺來法師所談的心法，引伸到管理工作並將之歸納為三個層次：覺察、覺知及覺醒。

一、覺察：先看見自己的心

管理者每天都在做判斷，部屬犯錯，是否立即動怒？業績下滑，是否開始焦慮？主管提出不同意見，是否下意識想反駁？面對突發事件，是否習慣把責任推向別人？

很多管理問題表面上看是別人的問題，深一層看卻可能是自己的情緒與認知正在影響判斷。因此，管理的第一步不是急著管理別人，而是學會覺察自己的情緒、偏見及慣性，才能不被情緒牽著走。

二、覺知：從看見自己走向看見全局

覺察是看見，覺知則是理解。當部屬表現不佳時，管理者若只看到「他沒有把事情做好」，便很容易直接進入責備模式。但如果能夠學習覺知，或許便能思考，是能力不足？目標不清？還是管理者指令沒有說清楚？

一般管理者看問題，能夠覺知的管理者會看問題為何發生、如何發生。當管理者開始具備這樣的覺知，管理便不再只是命令與控制，而逐漸轉化為理解、引導與成就他人，這也是覺知管理者與一般管理者的重要差異。

三、覺醒：重新選擇自己的管理方式

如果說覺察是「看見」，覺知是「理解」，那麼覺醒就是「轉變」。真正的覺醒，不是突然獲得一套神奇的答案，而是在看見自己、理解事情之後，願意改變原來的思考方式與行動模式。

例如，過去遇到部屬犯錯，我們第一個反應可能是責罵；覺察之後，知道自己正在生氣；覺知之後，才理解責罵未必能解決問題；到了覺醒，便可能選擇先釐清原因，再協助部屬找到改善的方法。

這個轉變看似簡單，卻是管理者修煉的重要功課，因為管理的最高境界，也許不是讓所有人「聽我的」，而是讓團隊中的每一個人都能逐漸成為更好的自己。

這三個層次看似談的是心靈，其實也是管理者每天都必須面對的課題。或許，管理的智慧並不在於我們能掌握多少人、多少資源及多大的權力，而在於面對紛繁複雜的人生與職場時，能否時常保持一顆清明的心。

當心清楚了，事情才看得清楚，當自己看清楚了，才能真正看見別人。而這也許就是佛法帶給新世代管理者的一堂心靈課，從覺察自己開始，走向覺知世界，最終覺醒於管理之道。