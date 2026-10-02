量子覺知手札／確立職涯目標 做你所愛

在尚未進入量子覺知時代之前，我們認為一切發生的事都遵循著先因後果的順序，一切現象皆是由客觀而非主觀條件所創造的。因此，我們相信當事人的先決條件及過程中的努力，以及客觀環境的配合因素，創造了可預期的成功結果。

至於所有被觀察到的資訊也都是物件本身就具備的特性，和由誰來操作或用什麼方式測量並無直接的關係。

不過，隨著時代的更迭，我們已逐漸地明瞭到量子力學中強調的測量者效應，即結果和旁觀者的存在或期待有關，而其所衍生出來的意識將決定結果，於是「先設定好要完成的目標」再創造出達成的必要因子與條件，所謂的果因論已演變成一個理所當然的概念。

這代表著，一切個人所處的環境條件以及自己所遭遇的各種情況，其實可能都是由自己當下意識的選擇所決定的，並非傳統上認為外部的人事物占了主導的地位。

因此，在相信就會看見，不信就不存在的觀念下，我們當下的處境及未來的發展，幾乎都由自己個人的主觀思維及認知所帶來的言行舉止所定義的。

這也表示著，一個人是否有自己的職涯目標，不但會決定一個人對工作現狀及未來所抱持的態度，也會透過和原先期望的比較，影響了個人在過程中所經歷的體驗與記憶。

畢竟，一個自己不能掌控的期望，將因為不能把一切都有可能但不確定的特性穩定下來，必定會與原先的期待有落差，創造了不可避免的失望與憤恨。

事實上，如果我們能不斷以當下的情緒覺察並調校自己的心態及言行，就可以達到「愛你所做」的意識層級，並獲得工作上的祥和與喜悅。

倘若，在個人的願力主導下，能為自己訂下一個有長遠意義的職涯目標，將職業變成事業，進而達到「做你所愛」的更高意識層級。那麼，從工作中獲得的價值及成就感，將能讓自己持續全力以赴並樂此不疲。