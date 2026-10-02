智能新勢力／善用5W1H 找尋AI切入點

近期聚會時，一位擅長行銷的前輩提到：「電子商務的熱度已經消退了。」這應是指引領潮流多年的前「新興產業」，已經融入我們的生活與企業日常。因此，電子商務並沒有消退，只是已經成為你我習慣的工具，今天企業做行銷，很少再把「電子商務」當作特定專案，網站、社群、行動支付、網路購物，都已經是企業的基本銷售工具。

一項新科技真正普及後，當大部分的人們已經習慣特定事務，就不再成為話題，而會持續受到關注的，通常是那些「現在還不常接觸，未來卻可能成為日常」的新事物。

對企業而言，每一次新科技的導入，不只是軟體與硬體的導入，其實都是一次流程與習慣的改革。企業原本已經存在一套完整的制度、人員分工、表單與作業習慣，新科技若只是硬套進去，反而可能增加工作量。

企業導入系統時，最常要解決的問題便是「系統上線了，員工卻沒有使用」，究其原因不單是員工抗拒，而是部份企業在導入科技時，只想到如何把舊流程搬進新系統，卻沒有重新思考：「這件事情現在是否還需要這樣做？」

以文件導入簽核系統為例，如果只是把紙本表單改成電子表單，對員工來說，之前請主管簽核的行為，變成需要等主管登入管理系統後台，然後在眾多待簽核文件中找到特定文件，這樣的變化，以「員工角度」來說反而增加工作量，這也是企業導入新科技時，常碰到阻礙的原因。

企業容易陷入「新科技最有效率」的迷思，如看到網路上充斥著「AI神話」，就想將萬事交給AI，卻發現導入後反而需要更多流程及處理AI幻覺，重蹈數位轉型的覆轍。

企業真正需要做的第一步是問「我們現在有什麼問題？可以怎麼解決？」這可以透過適用於各領域的「5W1H」來檢視既有的習慣。

以企業常見軟體間無法自動同步，各部門員工須定時進行資料同步為例（What），公司作業用軟體，因無法自動同步（包含廠商無法提供API進行軟體溝通等原由），為避免各部門同事（Who）取得過時資料（Why），故需要每天（When）透過公司內部網路（Where）開啟A軟體，下載資料並上傳到B軟體（How）。

上述的案例，目前已經可以透過AI代理，在指定時間讓資料自動同步，不需要再等原軟體服務商進行開發。這即是透過新科技減少流程，進而提高員工的時間價值，當企業把這些問題重新檢視一次，AI才有真正的切入點。

科技進步最終都會反映在人類行為的改變上，企業的數位轉型如此、AI的導入也是，數位轉型不是把舊流程搬到電腦裡，更不是買了一套新軟體就宣稱完成數位轉型，AI導入更不是員工有AI模型可以用就算完成，還是要回歸到企業願意重新思考「事情應該怎麼做，可以用新工具更快完成」。

企業最需要追逐的，不是每一項最新科技，而是更適合自己的工作方式，先理解問題、再選擇工具、改變流程，並透過AI「快速嘗試、快速調整」的特性，解決問題。可以先從部門中「重複性高」的任務開始，當AI真正融入企業的工作習慣，而不是成為另一套需要員工配合的系統時，科技才算真正創造了價值。