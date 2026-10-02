友華皮膚藥進軍東南亞

友華（4120）昨（1）日宣布，與日本百年藥廠Maruho Co., Ltd.深化戰略合作，先前友華取得Maruho多汗症治療藥物Rapifort台灣市場授權，現在授權範圍擴展至東南亞國協（ASEAN），拓展友華生技在亞洲皮膚科處方藥的市場版圖。

新增授權市場涵蓋新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、越南、汶萊、柬埔寨、寮國及緬甸。雙方將結合Maruho在皮膚科領域的研發及臨床專業優勢，以及友華生技在亞洲市場的營運經驗與在地資源，推動Rapifort於新增授權市場的發展，深化雙方長期策略合作關係。

友華生技表示，Rapifort為治療原發性腋下多汗症（Primary Axillary Hyperhidrosis）的外用處方藥，產品已於日本上市，友華透過此次區域授權合作，將日本皮膚科專業藥品引進東南亞市場，為當地醫師及患者提供更多元的治療選擇。

友華深耕台灣及東南亞醫藥市場，在菲律賓、馬來西亞、新加坡及其他東南亞國家布局，擴大授權合作後，將運用既有海外營運體系與在地合作網絡，依各國法規及市場特性，分階段推動產品註冊與商業化，強化集團皮膚科處方藥產品組合。未來持續結合國際藥廠的研發實力與集團跨國營運優勢，積極拓展亞洲醫藥市場。