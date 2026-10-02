榮成轉型投控公司 拍板

榮成（1909）昨（1）日召開股東臨時會，通過轉型投資控股公司相關議案。董事長鄭瑛彬表示，未來以投資控股架構整合集團資源，並以引進策略合作夥伴、國際併購等資本市場布局，強化成長動能。

榮成股東臨時會決議，以分割方式轉型為榮成投資控股公司（榮成投控），負責集團整體策略規劃、資源配置、投資管理及資本運作，分割完成後，榮成投控仍維持上市公司資格。台灣地區工業用紙及紙箱相關營運事業由100%子公司榮成低碳紙箱公司承接。

公司表示，轉型屬組織架構調整，不影響集團整體股東權益及經營方向。未來台灣、中國大陸及海外事業將依區域及產業特性進行專業分工，各事業體可更專注於市場開拓、技術升級及營運管理，提升經營效率與決策彈性；並積極透過策略投資、合資或併購方式引進策略夥伴，以強化自身核心優勢及營運動能，進一步提升集團整體長期競爭力。