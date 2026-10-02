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富邦媒雙十周年慶 搶商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

搶在年度最大購物盛事雙11登場前，富邦媒（8454）旗下momo購物網年度《10.10周年慶》昨（1）日起登場，以周年摸彩、抽萬元購物車免單、滿額抽萬元福袋等限時優惠，加上「分次配」提前搶家用品市場，為年底購物旺季暖身。

momo表示，9月推出全新「分次配」服務，主打家庭日常補貨，解決大量採買與收納空間的衝突，讓消費者在迎接雙11大檔前，先把生活備品打點就緒。

momo「分次配」服務打破過往一次全數到貨的配送限制，讓日常採買從「一次囤滿空間」進階為「一次買好、分批到貨」，日常補貨不用等大促檔期。

目前「分次配」的品項可以選擇「單次」或「分次」配送，可自選配送周期（15、30、45、60天）與每次送達數量與總配送次數（三至五次），加入購物車並完成結帳後，即可依期收貨。

momo觀察，高頻使用的民生必需品成為「分次配」的熱門品項，前三名以衛生紙、紙尿褲及原味保久乳強勢奪下。

富邦媒 周年慶 雙11

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