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元太電子紙搶時尚商機
元太（8069）為旗下電子紙再添新應用，昨（1）日宣布與日本前衛時裝品牌ANREALAGE展開創意合作，攜手前進巴黎時裝周。法人指出，元太電子紙應用朝時尚領域發展，開闢更多商機，有助後續營運。
元太指出，由設計師森永邦彥（Kunihiko Morinaga）創立的ANREALAGE，在巴黎時裝周發表2027春夏「SKIN」系列，將元太的E Ink Prism 3動態材料技術融入六款可變色服裝，結合傳統紡織工藝與新世代材料科技，探索更多可能。
ANREALAGE長期以挑戰既有的服裝形式、感知與材料應用而聞名。此次合作中，森永邦彥設計師運用E Ink Prism，讓原本靜態的服裝突破既有框架，服裝的「動態」不再僅透過輪廓與剪裁呈現，更能透過表面色彩與圖案的變化，展現多元視覺效果。
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