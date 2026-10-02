中鋼新盤價開高 有底氣

鋼市持續向上，越南和發高爐廠熱軋價格連續上漲，昨（1）日開出最新11月盤每公噸再漲8美元，高於10月的漲幅，亞洲熱軋行情持續走高的訊號明確，中鋼（2002）下周新盤價開高有底氣。

法人指出，時序進入第4季，鋼市穩定走升格局不變，本季為傳統鋼鐵需求旺季，「金九銀十」的綜效繼續發威，鋼鐵行情穩中帶堅，強化市場交易信心。

昨天越南最大鋼廠和發集團開出熱軋新價，換算每公噸上漲8美元，上漲幅度高於前月的5美元，一般客戶盤後價格約每公噸556美元，這是和發連續第二個月調高熱軋價格，成為亞洲熱軋行情持續走高的最新訊號，顯示鋼廠對第4季市場態度已明顯轉強。

上市鋼廠主管表示，和發此次對採購萬噸級大型客戶，實際成交推估仍較前一盤大型訂單價格上漲約10美元以上。並要求客戶在10月3日中午前確認訂單數量，以安排後續生產，反映鋼廠在行情回升階段，正積極掌握接單與產能配置。

和發是越南最重要的鋼廠，熱軋盤價也是東南亞熱軋價格的重要風向球。連兩月漲價代表亞洲熱軋在歷經長時間低價競爭後，價格底部逐漸墊高。