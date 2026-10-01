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冠德法說會／下半年推三案、推案量逾百億元 公司：市場仍個案表現
冠德（2520）1日召開法說會，冠德表示，10月將推出總銷67億元台中市北屯區「台中裕毛屋案」、總銷36億元萬華「直興案」，11月將推出施總銷16億元商辦「台中G5案」，合計推案量約119億元。
冠德表示，現在房市買盤仍以自住客為主，呈現個案表現的狀態，整體而言，交易動能未明顯衰退，市場處於盤整階段，而目前開發商能做的事情就是強化品牌力，把服務做好。
完工量上，冠德表示，今年有三案完工，包括「台中G5案」、「台中崇德綻」以及「冠德K Tower Y09」，加上部分「冠德信義」、「心禾匯」可持續入帳，全年完工量約百億元。
儲備個案方面，冠德表示，目前在手案量豐富，包含住宅案合計總銷536億元，占比約66.79％，商辦案合計總銷146億元，占比18.23％，住商總銷120億元，占比14.98％。
商辦市場上，冠德表示，今年下半年核心商業區市場將迎來約4.7萬坪新增供給，預期將帶動市場空置率小幅回升。在企業持續升級辦公空間需求支撐下，新增供給仍可望逐步被市場吸納，並支撐整體租金表現。此外，新供給釋出也將為租戶帶來更多選擇與議價空間。
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