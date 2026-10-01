TCFA首推連鎖品牌未來獎 聚焦五力打造產業新標竿

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）推出首屆「2026連鎖品牌未來獎」，希望從產業發掘具代表性的創新成果，重新描繪台灣下一世代連鎖品牌的競爭力樣貌。

台灣連鎖加盟產業年產值約三兆多元，為消費最後一哩的重要通路，產業發展攸關國民生活品質，也是國際觀光客來台體驗庶民生活的重要接觸點，無形的服務價值已是重要的國民外交。

TCFA台灣連鎖暨加盟協會1991年成立，見證35年來台灣連鎖產業快速成長至成熟發展，並面臨產業結構調整。全球連鎖產業的競爭規則正在改變，靠展店、標準化與規模複製成長已難因應新競爭，缺工、成本、AI與消費行為改變，迫使企業重新思考「下一家店」之外的成長能力。觀察先進國家作法，TCFA決定率先推出首屆「連鎖品牌未來獎」。

TCFA理監事會大力支持推動「連鎖品牌未來獎」，TCFA理事長蔡德忠表示，面對缺工與人口結構改變、營運成本攀升、消費需求快速分眾，以及AI與永續浪潮加速產業變革，連鎖品牌的競爭已從過去的展店、標準化與規模複製，進一步走向科技應用、服務創新、組織韌性與長期經營能力。

從疫情走到AI新時代，TCFA不斷推動產業升級，多數領導型企業已儲備持續成長的能量。TCFA自2020年至2025年連續六年推動 Chill Go活動，大量號召連鎖業從線上線下融合、數位轉型，到提出 AI × ESG 產業倡議。2026年以「Chill Go Next」邁向新階段，從過去的趨勢觀察與案例交流，進一步建立產業標竿，讓具代表性的經驗能被更多企業借鏡。

TCFA秘書長洪雅齡指出，首屆「連鎖品牌未來獎」以「五力共榮」為核心，聚焦智慧賦能力、服務創新力、生態韌性力、社會影響力及基業治理力，從營運、服務、組織、產業生態到社會價值等面向，觀察品牌如何回應市場變化、持續創新並累積長期競爭優勢。

台灣連鎖產業已有許多值得被發掘的成果，從AI導入營運、服務流程創新，到供應鏈協作、人才培育、地方共生與永續行動，都反映企業正在重新思考下一階段的成長方式。洪雅齡說明，透過「連鎖品牌未來獎」，TCFA希望將這些分散於企業現場的成績，轉化為可供產業學習與交流的標竿經驗，讓一家企業的創新，也能成為推動整體產業進步的力量。

對參獎企業而言，獎項不只是一次成果肯定，更希望讓長期投入的創新、人才、治理與永續成果，進一步累積企業無形價值、擴大品牌聲量與市場影響力，並串聯更多產業合作與商機網絡。

首屆「2026連鎖品牌未來獎」，TCFA邀請全台具連鎖品牌或多店經營型態，且近年已有具體實踐成果的企業踴躍參與，一起讓台灣連鎖產業的創新實力被看見，留下屬於這個世代的連鎖標竿。獎項報名截至10月5日，預計11月底前公布得獎名單。