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台中轉型、宜居、投資並進 遠見競爭力調查經濟與就業穩居六都第二

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台中市長盧秀燕致力打造宜居城市。台中經發局／提供
台中市長盧秀燕致力打造宜居城市。台中經發局／提供

遠見雜誌30日公布2026年「縣市總體暨永續競爭力調查」結果，台中市於「經濟與就業」面向傳捷報，奪下全國排名第三，較去年上升一名，六都排名則穩居第二維持不墜，再度展現城市強大的經濟活力。

台中市政府經濟發展局長張峯源表示，「經濟與就業」面向涵蓋8項指標，包括勞動參與率、營利事業家數及銷售額、公司登記、家庭收支、老化指數等。其中，台中在反映產業活力的「營利事業家數年增率」及檢視人口老化程度的「老化指數」均名列六都第2；「家庭收支－平均每戶可支配所得年增率」更較去年全國名次大幅進步12名，展現投資、人口紅利及所得的多面向成長。

張峯源指出，支撐台中經濟成長的關鍵力道，首先是「轉型力」。台中市製造業聚落完整，工廠家數持續穩健成長，展現產業發展動能，自2019年至今年7月底，台中新登記工廠6,735家、歇業6,102家，工廠總家數由1萬9,202家增至1萬9,835家，整體淨增633家，總家數及新增家數均居六都第一，新登記工廠以金屬製品製造業增加最多，動能主要來自於電子半導體先進製程擴廠、運輸工具（含車用電子）產能提升，以及航太產業零組件需求持續增長，帶動金屬製品產業朝高值化、精密化發展，進而擴大設廠需求以充實製造業產能。

第二個力道是「投資力」。全球AI需求帶動半導體產業快速發展，台中產業投資布局也加速轉向半導體供應鏈。依據經濟部工廠校正及營運調查與中部科學園區資料顯示，台中市積體電路製造業營業額由2018年的2,432億元，推估2025年達約5,600億元。

中科園區積體電路產業營業額也由2018年5,147億元增至2025年的9,419億元，兩者7年間合計增加逾7,000億元，整體規模達約1.5兆元。隨著台積電先進製程持續布局，從設備、封裝、測試到材料、工業氣體等業者接續投資，台中半導體供應鏈聚落加速成形，進一步帶動營建工程及專業服務等相關產業發展，創造更多就業機會，讓投資效益向上下游產業擴散，帶動整體工商及市場交易活動。

經濟成長的第三個關鍵力道，是「宜居力」。一座城市能不能留住人才、吸引家庭，本身就是經濟競爭力的重要基礎。近年台中在產業投資、交通建設、生活機能及文化環境同步提升下，持續吸引人口移入，人口逼近287萬人，穩居全國第二大城市，展現強勁的城市磁吸效應。

人口與家庭增加，也直接擴大城市內需市場。依戶籍統計資料，2019年至2024年台中戶數增加12.1萬戶、成長12.3%，增幅居六都第2。

人口紅利進一步帶動住宅、零售、餐飲及生活服務等需求，形成「人口移入帶動消費、消費擴大市場、市場創造就業」的正向循環，也提高企業持續投資台中的誘因。

截至2026年第2季，台中在公司、商業登記等主要經濟指標已連續21季維持至少4項六都第1；「投資台灣三大方案」核定投資台中家數達378家，同樣居全國之冠。從製造業轉型、企業投資到人口與消費市場成長，各項經濟動能彼此支撐，逐步形成更完整的城市經濟循環。

經發局指出，台中市長盧秀燕上任以來，以「台中富市3」為核心經濟戰略，透過「前店、後廠、自由港」三大方針全力拚經濟，並秉持「開不了工的要開工、完不了工的要完工」精神，加速重大建設落地、完善城市機能。8年來逐步累積成果，台中市在「經濟與就業」面向奪下全國第3名，較去年上升1名，六都更穩居第2，展現城市經濟發展動能。市府也持續透過重大建設、產業布局及招商引資，創造企業投資與區域發展機會，為台中經濟成長奠定扎實基礎。

台積電中科二期帶動供應鏈投資。台中經發局／提供
台積電中科二期帶動供應鏈投資。台中經發局／提供

遠見經濟調查台中經濟與就業六都第二、全國第三。台中經發局／提供
遠見經濟調查台中經濟與就業六都第二、全國第三。台中經發局／提供

六都 台中 競爭力

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