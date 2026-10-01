王品六品牌重兵卡位大巨蛋商圈 莆田單店年營收拚7,200萬元

台北大巨蛋商圈餐飲戰升溫，餐飲龍頭王品（2727）加速卡位，隨旗下莆田台北大巨蛋旗艦店1日正式開幕，集團目前已以莆田、陶板屋、夏慕尼、青花驕、石二鍋及西堤等六大品牌搶進大巨蛋及周邊商圈，從平價火鍋、中價位聚餐一路延伸至中餐、鐵板燒，全面搶食球賽、演唱會帶來的龐大人流及平日聚餐商機；其中莆田新店單月營收目標至少600萬元，全年拚7,200萬元。

王品近年持續加碼大巨蛋周邊布局，除在大巨蛋商場內新開幕的莆田外，陶板屋、青花驕、夏慕尼、西堤及石二鍋也已在周邊插旗，六大品牌涵蓋火鍋、牛排、鐵板燒及中餐等不同餐飲型態，橫跨不同消費價位，形成王品在大巨蛋商圈的品牌聚落。

王品此次擴大布局，看中的不只是大巨蛋賽事及演唱會帶來的龐大人流。隨遠東Garden City全區開幕，加上周邊商辦及既有東區消費人口，業者除可承接大型活動前後的聚餐需求，也能搶攻平日上班族、家庭及商務聚餐商機，透過不同定位品牌涵蓋更多消費情境。

其中，莆田大巨蛋店成為王品進一步測試百貨商場型店舖的重要據點。王品表示，莆田過去經過店點整理，目前同時布局街邊店與商場店，大巨蛋位處一級商圈且具高人流優勢，公司希望透過新店進一步確認商業模式，若營運模式成熟，未來將尋找其他一級商圈及百貨賣場合作機會。

王品評估，以台灣市場規模來看，莆田具有20至25家店的發展空間，不過展店仍將採取穩健策略，先把大巨蛋店營運做穩，再逐步尋找適合店點。公司將莆田定位為集團中餐事業的重要根基，因此不以快速展店為主要考量，而是著重店址條件與商業模式是否適合。

此次大巨蛋店也導入莆田新的店型模式，鎖定家庭、商務及同事聚餐等客群，客單價約720至750元，高於既有街邊店約650元。從目前來客結構觀察，平日午餐以家庭客為主，假日則有較多年輕家庭客，晚餐商務及同事聚餐需求較為明顯，也反映大巨蛋商圈除了活動人流之外，日常聚餐市場同樣是業者爭取重點。

王品目前主要經營享鴨、丰禾及莆田三大中餐品牌，今年以來中餐事業表現亮眼，其中烤鴨品牌享鴨為主要成長動能，今年將新增兩家門市，加上菜色持續更新升級帶動業績向上；隨莆田大巨蛋旗艦店加入，預期今年中餐品牌業績可望繳出雙位數成長。

莆田曾連續七年獲新加坡米其林一星肯定，此次大巨蛋店也重新調整空間與菜色，以南洋自然風格打造新店型，並推出秋冬新菜及限定茶飲。王品表示，大巨蛋店將作為莆田新一階段發展的重要據點，未來除街邊店外，也將持續評估商場型店舖的展店機會。