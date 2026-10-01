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結合ESG與AI雙軸驅動 中鼎獲天下雜誌永續雙獎肯定

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎集團獲天下雜誌永續雙獎肯定，由永續長何麗嫺（右）代表受獎。圖／中鼎提供
中鼎集團獲天下雜誌永續雙獎肯定，由永續長何麗嫺（右）代表受獎。圖／中鼎提供

中鼎集團再度獲天下雜誌「天下永續公民獎」肯定，獲大型企業組服務業第四名，為工程服務業最佳成績；並獲「天下人才永續獎」服務業第二名。頒獎典禮分別於9月30日及10月1日舉行，由中鼎集團何麗嫺永續長代表出席領獎。

中鼎集團永續長何麗嫺表示：面對全球淨零轉型與數位浪潮，中鼎積極發揮「台灣第一、全球百大」統包工程集團的影響力，引領全球8千位中鼎人以核心本業實踐「全員ESG」，同步推動「ESG × AI雙軸驅動策略」，前瞻布局綠色工程與高科技AI基建商機，並以厚植人才實力為後盾，開創產業永續發展的新契機。

呼應此一前瞻戰略，中鼎全方位深化永續治理與智慧化管理，穩健提升公司競爭力與永續韌性。在治理面向，透過完善的管理機制，將ESG指標納入績效管理、深度融入日常營運並精準掌握智慧化發展契機，形塑全員實踐永續的企業文化。在環境面向，引導集團各單位於專案中導入綠色設計、智慧技術與低碳工法，並透過AI優化能源效率、精算並減少碳足跡，使綠色工程與智慧科技內化為企業核心能力。

在社會面向，則運用AI賦能職場安全防護與勞安管理，並在集團全球約50個據點、由來自20國的員工所組成的多元職場，實踐多元、平等與共融（DEI），並積極投入社會關懷。此外，中鼎透過「中鼎大學」、「鼎學網」及「中鼎教育基金會」等多元管道，為全球培育頂尖永續工程人才、推廣工程教育，帶動企業與社會共好。

中鼎 永續 天下雜誌

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