台泥烏克蘭收購案獲兩家信評關注 歐洲布局及財務承受能力予正向看法

台泥（1101）董事會日前通過授權荷蘭子公司 TCC Group EMEA Holdings B.V.，以不超過 7.5 億歐元企業價值，推進烏克蘭水泥建材事業收購案。標普全球評級（S&P Global Ratings）及中華信用評等公司近日分別就此案發布評論，對台泥擴大歐洲布局及財務承受能力給予正向看法。

兩份報告所列的台泥既有信用評等及展望均維持不變：標普國際信用評等為「BBB-」、展望「穩定」；中華信評評等為「twA+」、展望「穩定」。

標普指出，此項交易可望略為提升台泥在歐洲的地理區域分散性，並認為台泥可吸收收購所增加的借款，而不致使資本結構顯著轉弱。中華信評亦指出，儘管烏克蘭的營運風險升高，此次交易仍可望進一步擴大台泥在歐洲的營運版圖，集團應能在不大幅削弱資本結構的情況下吸收新增借款。

台泥擬收購的IFCEM 為烏克蘭第二大水泥生產商，水泥年產能約 520 萬噸，過去兩年在烏克蘭國內市場市占率約 35% 至 40%。標普及中華信評均指出，此次交易可望進一步擴大台泥在歐洲的營運版圖；若未來烏克蘭進入戰後重建階段，也可能帶來進一步的業務機會。

在財務面，兩家信評機構預估，納入此次交易影響後，台泥借款對 EBITDA 比率將由截至 2026 年 6 月 30 日前 12 個月的 2.5 倍，於 2027 至 2028 年升至約 3 倍，仍與目前評等水準相符；收購標的本身所產生的 EBITDA，也有助於抑制集團整體借款槓桿上升。

兩家信評機構同時指出，烏克蘭戰事仍帶來生產、物流、電力供應、資產及人力等潛在風險，匯率波動與外匯管制亦須持續關注。標普報告中分析認為，IFCEM 目前營運據點距離主要戰區較遠，迄今受到的營運干擾相對有限。