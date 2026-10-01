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友華與日本藥廠Maruho擴大合作、新增東協十國 布局多汗症治療市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

友華（4120）1日宣布，繼今年1月日本百年藥廠Maruho Co., Ltd.達成合作，取得多汗症治療藥物Rapifort 台灣市場授權後，雙方進一步深化戰略合作，將授權範圍擴展至東南亞國家協會（ASEAN）十個會員國，持續拓展友華生技在亞洲皮膚科處方藥的市場版圖。

本次新增授權市場涵蓋新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、越南、汶萊、柬埔寨、寮國及緬甸。雙方將結合Maruho 在皮膚科領域的研發及臨床專業優勢，以及友華生技在亞洲市場的營運經驗與在地資源，共同推動 Rapifort 於新增授權市場的發展，進一步深化雙方長期策略合作關係。

友華生技表示，Rapifort 為治療原發性腋下多汗症（Primary Axillary Hyperhidrosis）的外用處方藥，主要成分為 Glycopyrronium Tosylate Hydrate，透過抑制汗腺相關神經傳導作用，減少汗液分泌。該產品已於日本上市，友華生技期望透過此次區域授權合作，逐步將日本皮膚科專業藥品引進東南亞市場，為當地醫師及患者提供更多元的治療選擇。

友華生技長期深耕台灣及東南亞醫藥市場，已於菲律賓、馬來西亞、新加坡及其他東南亞國家建立營運布局。此次擴大授權合作，將運用既有海外營運體系與在地合作網絡，依各國法規及市場特性，分階段推動產品註冊與商業化，同時進一步強化集團皮膚科處方藥產品組合。

友華生技表示，此次與 Maruho 擴大合作，由深耕台灣市場進一步朝區域性藥品商業化平台發展的策略方向。未來將持續結合國際藥廠的研發實力與集團跨國營運優勢，積極拓展亞洲醫藥市場，為集團中長期營運注入成長動能。

友華 日本 布局

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