交屋潮、青安3.0助攻！9月六都移轉量1.79萬棟 月增、年增均逾一成

根據六都地政局公布的9份建物買賣移轉棟數，2026年9月台北市2,133棟、月增21.7％、年增20.2％，新北市4,057棟、月增12.1％、年增10.2％，桃園市3,556棟、月增13.8％、年增9%，台中市3,855棟、月增18.3％、年增7.1％，台南市1,428棟、月增8.3％、年減4％，高雄2,916棟、月增10.2％、年增28.5％，9月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數17,945棟、月增14.1％、年增11.6％。

觀察2026年1-9月六都建物買賣移轉棟數表現，台北市18, 225棟、年增5.3％，新北市35,611棟、年增2％，桃園市29,073棟、年減4.2％，台中市28, 813棟、年減7.8%，台南市14,413棟、年減1.2％，高雄市25,477棟、年增9％，1-9月六都總計151,612棟、年減0.1％。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，六都9月建物買賣移轉棟數開出紅盤，主要仍是受到新案交屋的挹注，前幾年房市火熱，建商積極獵地推案，如今陸續進入完工交屋的階段，自然就會推升建物買賣移轉棟數。與此同時，政策利多亦為市場增添動能，「青安3.0」提高了婚育家庭的貸款額度，讓許多原本持觀望態度、且已有結婚或生育計畫的購屋族，更加有進場買房的動力和意願。

展望後市，莊思敏表示，日前央行決議將第二戶購屋貸款成數提高至7成，政策鬆綁在一定程度上提振了市場信心，帶動部分換屋族、置產族重新評估進場時機，從實務來看，近期市場上的看屋人潮的確明顯增多，交易量能也呈現回升趨勢。

莊思敏指出，隨著年底選舉腳步逐漸接近，各候選人相繼推出區域建設、產業招商或居住政策等利多措施，部分重大建設題材可能會持續發酵，進而對區域房市形成支撐。除此之外，近年股市熱絡所累積的財富效應，也讓不少民眾的資產條件與購屋能力大幅提升。

整體來看，莊思敏表示，今年房市應會呈現「倒吃甘蔗」，預估全年建物買賣移轉棟數將與去年大致持平，甚至有機會迎來小幅成長。