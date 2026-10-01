生合益生菌TWK10搶攻「GLP-1 配套營養」 兼顧蛋白質、肌肉支持及健康老化

生合生物科技（1295）表示，旗下專利益生菌株Lactiplantibacillus plantarum TWK10＠（TWK10）累積多項研究成果，人體研究顯示，TWK10 與植物性蛋白質及阻力訓練併用時，可改善胺基酸吸收、肌肉量及身體功能指標；相關結果為體重管理過程中，如何兼顧蛋白質營養、肌肉支持及健康老化，提供科學實證的探討方向。

根據世界衛生組織 （WHO），全球2022年已有超過10億人處於肥胖狀態，相當於每8人就有1人達肥胖標準，隨著健康意識提升，如何兼顧減重成果、營養攝取、肌肉量與日常身體功能，已成為全球健康市場的重要議題。

GLP-1（類升糖素胜肽-1，glucagon-like peptide-1）相關療法近年受到高度關注，核准藥物可透過降低食慾、減少進食量等機制，幫助減重。然而，使用者在過程中可能面臨蛋白質、營養攝取不足，以及肌肉流失等挑戰。因此，聚焦蛋白質攝取、肌肉健康、腸胃健康支持的「GLP-1 配套營養（GLP-1 Companion Nutrition）」正逐步形成新興市場需求。

生合營運長楊川賢指出，減重不能只看體重計數字，在GLP-1體重管理情境下，更需要關注身體組成與功能表現；體重管理從過去單一的食慾控制，逐步延伸至蛋白質營養、肌肉量維持、身體機能、腸道健康與長期健康老化等整合性需求。

楊川賢說，TWK10並非GLP-1藥物，而是臺式泡菜天然發酵環境中篩選、分離的專利益生菌株，其研究特色在探討腸道菌相和肌肉健康的關連，透過腸道-肌肉軸線（Gut-muscle Axis），能提升人體餐後胺基酸吸收表現，進而有效支持體重管理期間的肌肉與功能營養策略。

這項由國立臺灣體育運動大學運動科學研究所主導、並聯合生合「微生物體與乳酸菌應用研究中心」、長庚科技大學、長庚紀念醫院、臺北醫學大學等單位合作完成，發表於食品科技領域（Food Science & Technology）頂尖權威期刊《Current Research in Food Science》，受試者為32名20至30歲健康成人，進行介入期 28 天的研究：一組每日攝取20 g 豌豆蛋白並添加100億活菌數（CFU）TWK10，對照組則每日攝取20 g 豌豆蛋白，不含TWK10，兩組每週都進行三次阻力訓練。

研究以攝取豌豆蛋白後 0 至 180 分鐘的多次採血，評估血漿支鏈胺基酸（Branched-Chain Amino Acids；BCAAs）、必需胺基酸（Essential Amino Acids；EAAs）及總胺基酸（Total Amino Acids；TAAs）的餐後胺基酸反應（包括曲線下面積（AUC）與最高濃度（Cmax）的變化量）。研究結果顯示，TWK10有助提升植物性蛋白攝取後的胺基酸吸收表現，幫助身體後續利用。

和對照組相比較，TWK10組的血漿支鏈胺基酸（BCAAs）、必需胺基酸（EAAs）及總胺基酸（TAAs）皆顯著較高（BCAAs約 +8.1%；EAAs約 +4.6%；TAAs約+4.4% ）。

研究同時觀察到，TWK10 組的肌肉厚度與部分肌力、爆發力及無氧運動表現，也獲得改善。也就是說，研究顯示，TWK10組透過腸-肌肉軸線，能幫助提升胺基酸進入血液的反應，供身體後續有效利用。

另一項由生合與跨領域學術研究團隊合作執行，成果發表於微生物學領域國際知名 SCI 期刊《Microorganisms》，進行為期18週、隨機、雙盲人體臨床試驗，研究針對具輕度衰弱表現的年長者，設置安慰劑組、每日攝取 200 億 CFU ，以及每日攝取 600 億 CFU TWK10 等三個組別，評估不同TWK10效益。該研究顯示高劑量組（每日攝取600億 CFU），其左手（通常較無力）握力約提升13%、相對肌肉量約增加3%。

楊川賢表示，生合旗下明星菌株TWK10已累積超過27篇科學出版品、9項人體臨床研究及18項全球專利，協助全球品牌將研究成果轉化為具市場競爭力指標，相關研究橫跨運動表現、肌肉健康、健康老化、腸道菌相及植物性蛋白餐後胺基酸吸收表現等領域。

楊川賢指出，生合所討論提供的GLP-1配套營養，並非以益生菌取代藥物，而是將藥物管理、均衡飲食、蛋白質攝取、阻力訓練與腸道健康以及生活型態，納入成為更完整的健康整合策略。楊川賢說，「TWK10多項研究發表於國際知名期刊，實證支持腸道菌相、餐後胺基酸吸收表現、肌肉量與身體功能之間的連結。生合將持續投入菌株研究與產品開發，協助合作品牌建立兼顧科學證據、營養支持與消費者實際需求的健康解決方案。」