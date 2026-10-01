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遠東新訂單看到明年秋冬 品牌客戶喊量增

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東新長纖事業部副總黃全億表示，目前訂單能見度約半年至一年，品牌客戶對後續採購量給予正向訊號，明年國內外均有投資及擴產計畫。記者嚴雅芳／攝影
遠東新長纖事業部副總黃全億表示，目前訂單能見度約半年至一年，品牌客戶對後續採購量給予正向訊號，明年國內外均有投資及擴產計畫。記者嚴雅芳／攝影

遠東新（1402）明年訂單能見度逐步明朗。遠東新長纖事業部副總黃全億1日表示，目前越往下游的成衣端，已看到2027年春夏訂單，原料端更開始討論2027年秋冬需求，整體訂單能見度約半年至一年；目前品牌客戶給出的承諾是「數量會增加」，遠東新也將持續反映成本、守住價格，同時，國內外都有新投資及擴產計畫推進。

黃全億指出，紡織供應鏈不同環節的接單時間有所差異，成衣端約可看到未來半年，布料約9個月，紗線則可看到一年後，因此目前未來半年至一年的供應狀況已相對明朗。從現階段與品牌客戶溝通來看，客戶對後續採購量給予正向訊號，但價格仍須視原物料、關稅及匯率等因素調整。

他表示，由於遠東新與客戶多採長期合作，面對原物料價格波動，雙方已有一定的成本反映機制。愈往下游，價格調整雖可能存在時間差，但目前也陸續反映成本；不同產品調漲幅度不一，部分產品落在高個位數區間。

對下半年營運，黃全億表示，儘管市場仍存在不少不可控因素，但遠東新對後續營運審慎看待，預期仍可有不錯表現。尤其品牌客戶近年愈來愈重視供應商是否具備垂直整合能力，以及供應鏈韌性與多元生產基地，遠東新從上游原料一路延伸至下游產品，加上海外多據點布局，成為爭取品牌訂單的重要優勢。

展望2027年，遠東新各事業單位目前均在規劃成長目標，投資腳步也不會停下。黃全億透露，明年除海外持續擴張外，台灣也有既有設備汰舊換新及新投資計畫，目前相關方案仍在規劃。

投資布局方面，海外仍以越南為遠東新垂直整合的重要生產基地，去年長纖廠新產能投產，今年包括工業用材料也持續進行擴產；台灣方面，則規劃針對既有舊設備進行翻新，並評估新的投資計畫。黃全億指出，品牌商目前相當肯定遠東新跨區域、多元生產基地的布局，有助因應不同市場環境及供應鏈變化。

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