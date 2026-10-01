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聚和完成大型聯貸案簽署 加速屏東科學園區新廠建設

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
精密特用化學品廠聚和1日與台銀統籌主辦的銀行團完成34億元聯合授信案簽約。聚和／提供
精密特用化學品廠聚和1日與台銀統籌主辦的銀行團完成34億元聯合授信案簽約。聚和／提供

精密特用化學品廠聚和（6509）1日與台銀統籌主辦的銀行團完成34億元聯合授信案簽約。資金主要將用於支應聚和屏東科學園區新廠建設及購置機器設備，為公司未來5至10年的成長路徑注入強勁動能。

聚和董事長郭聰田表示，本次聯貸案的圓滿達成，是金融界對聚和長期深耕研發、推動產業轉型的肯定。隨著全球對生物製藥、mRNA疫苗及AI半導體製程的需求激增，聚和作為全球生物緩衝劑的主要供應商，將透過屏東科學園區的新廠投資，大幅提升產能規模與產品純度，以滿足全球頂尖客戶的嚴苛需求。

和為落實中長期發展藍圖，已啟動創設以來最大規模的投資案，預計在屏東科學園區分期投入約50億元。第一期廠房預計於2028年底完工，將導入智能化、自動化生產線，專攻IPEC-GMP等級生物緩衝劑及半導體高階化學品，藉此鞏固聚和在全球精密特用化學領域的領先地位。

而依據聚和2025年ESG永續報告書，公司致力於2050年實現淨零排放。本次聯貸案特別納入永續連結指標，包含減少溫室氣體排放量、降低能源密集度及提升廢棄物回收率等目標。

聚和將透過綠色金融的激勵機制，持續投入「綠能材料」與「環保製程」的研發，落實「創聚永續價值，共聚永續社會」的理念，為台灣經濟與全球綠色產業鏈貢獻力量。

本聯貸案由台灣銀行統籌主辦並擔任管理銀行，參貸銀行包括兆豐銀行、農業金庫、中信金（2891）、台北富邦及玉山銀行共同主辦，以及土地銀行、華南銀行、台灣企銀及台新銀行共同參與。在金融同業踴躍參與下，最終以超額172%結案，充分展現資本市場對聚和財務穩健度及未來營運前景的高度支持。

聚和國際將持續以研發為核心驅動力，深化產學合作，並透過此資金挹注，加速全球市場布局，致力於成為全球生醫與電子化學材料領域不可或缺的策略合作夥伴。

屏東 聯貸案 科學園區

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