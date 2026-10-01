新光三越周年慶六店首波開跑 首日衝破15.5億、14.5萬人湧六店

新光三越周年慶1日由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南小北門、高雄三多店六店領軍開跑，一早開店即湧入大批購物人潮，首波六店首日整體業績有望突破15.5億元、來客數衝破14.5萬人次，正式引爆今年周年慶購物熱潮。

新光三越執行副總吳昕昌指出，今年家用相關商品表現值得關注，主要受交屋潮帶動。他表示，今年迎來「30年來最大交屋潮」，隨著新屋陸續交屋，家電、寢具等整套居家採購需求同步升溫，帶動家用業種表現。從周年慶預購表現來看，目前業績符合預期，周年慶整體業績目標可望順利達成。

新光三越表示，今年「成家、換機、自我犒賞」三大需求同步升溫，同時受惠化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計滿5,000送5,000點等多重有感回饋，加上首波六店一次導入超過50個新櫃及快閃店，家用、3C、頂級保養、潮流／設計師服飾、機能跑鞋等紛紛創下雙位數成長，共同帶動首日買氣。

今年周年慶消費熱度不再集中於單一業種，「成家型消費」與「科技換機潮」同步升溫；首日家用、3C雙雙創下雙位數成長。其中，家庭用品受惠交屋潮及居家升級需求，其中SAMSUNG 75吋電視、LG WashTower™ AI智控洗乾衣機、LG Styler®蒸氣電子衣櫥等大尺寸電視與智慧家電買氣強勁，帶動日韓家電品牌成長超過兩成，中高階床款也熱銷成長近三成，顯示消費者趁週年慶高回饋，一次完成「換新家、升級家」的採購需求。

此外，3C則受惠Apple iPhone 18 Pro系列新品上市帶動換機潮，整體業績成長超過1成，其中iPhone 18 Pro Max、iPad Air 11、Apple Watch 12等更成為首日熱賣商品，科技換機需求同步升溫。