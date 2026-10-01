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六都房市築底回溫！第三季建物買賣移轉年增5% 高雄增19%居冠

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
六都房市移轉量回升，第三季建物買賣移轉合計5萬4174棟，年增5%，以高雄年增19%、台北年增12.3%最突出。聯合報系資料照
六都房市移轉量回升，第三季建物買賣移轉合計5萬4174棟，年增5%，以高雄年增19%、台北年增12.3%最突出。聯合報系資料照

六都房市移轉量回升，第三季建物買賣移轉合計5萬4174棟，年增5%，以高雄年增19%、台北年增12.3%最突出；9月單月移轉1萬7945棟，月增14.1%、年增11.6%。房仲業者指出，自住需求與交屋潮支撐量能，房市浮現築底跡象，但區域冷熱分化，第四季仍須觀察貸款排撥與信用管制走向。

根據六都地政局資料，9月六都移轉棟數全面月增，與去年同期相比則為五都成長、僅台南量縮。高雄移轉2916棟，年增28.5%居冠；台北2133棟、年增20.2%，新北4057棟、年增10.2%，桃園3556棟、年增9%，台中3855棟、年增7.1%；台南1428棟，年減4%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，第三季移轉量尚未反映中央銀行第二戶房貸放寬至七成的效果，但已逐漸轉為年增。第七波信用管制上路兩年，對信心的干擾逐漸淡化，加上今年股市表現亮眼，為房市形成支撐，每季移轉量從去年雙位數年減，逐步轉為持平到年增，顯示市場仍有韌性。

第三季以高雄9127棟、年增19%表現最強，台北6237棟、年增12.3%居次；新北1萬2526棟、年增5.2%，桃園1萬832棟、年增1.2%。台中1萬818棟、年減1.7%，台南4634棟、年減2.6%，中南部市場回溫步調仍有差異。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，量能回升與部分新案完工交屋有關，台中后里、高雄橋頭等區域移轉表現突出；成熟商圈與生活機能也支撐都會核心區自住需求。不過，部分重劃區先前已提前反映建設題材，近期貸款條件嚴苛、買方追價能力有限，買氣仍受壓抑。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，8月下旬南部豪大雨拉低基期，9月脫離民俗月後，交屋步調回歸常態。青安3.0於8月接棒，也帶動部分原本觀望的首購、首換族進場，後續逐步反映在移轉量。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，今年房市仍處盤整期，量能回補尚未全面擴散，第四季關鍵在貸款狀況能否改善。近期又傳貸款排撥，買方簽約前應確認核貸成數、利率並保留資金餘裕，避免自備款不足，衍生違約風險。

六都 高雄 建物 房市

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