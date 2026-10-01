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榮成股臨會通過投控轉型案 建立集團控股平台

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
榮成股東臨時會通過投控轉型案，建立集團控股平台。榮成／提供
榮成股東臨時會通過投控轉型案，建立集團控股平台。榮成／提供

榮成紙業（1909）1日召開 115 年第一次股東臨時會，會中通過公司轉型投資控股公司相關議案。董事長鄭瑛彬於會中表示，未來將以投資控股架構整合集團資源，強化各事業體專業分工與經營效率，並有助於集團未來透過引進策略合作夥伴、國際併購等資本市場布局強化集團長期成長動能。

依本次股東臨時會決議，榮成將以分割方式轉型為投資控股公司，台灣地區工業用紙及紙箱相關營運事業將由百分之百持股之子公司榮成低碳紙箱股份有限公司承接；榮成則轉型為「榮成投資控股股份有限公司」，簡稱「榮成投控」，負責集團整體策略規劃、資源配置、投資管理及資本運作。分割完成後，榮成投控仍維持上市公司資格，股票代號1909維持不變。

本次轉型屬組織架構調整，並不影響集團整體股東權益及經營方向。未來台灣、中國大陸及海外事業將依區域及產業特性進行專業分工，各事業體可更專注於市場開拓、技術升級及營運管理，進一步提升經營效率與決策彈性。

展望未來，榮成希望藉由本次重組轉型，在控股架構下充份發揮管理效能，提升組織運作效率，讓旗下各核心事業體將可專注深耕於其領域；同時，積極透過策略投資、合資或併購方式引進策略夥伴，以強化自身核心優勢及營運動能，進一步提升集團整體長期競爭力。

榮成 平台 榮成紙業

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