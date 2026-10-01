買氣築底回溫！9月六都移轉量1.8萬棟 這區量能優勢浮現

9月房市移轉量回升，但行政區冷熱分化仍然明顯。住商機構彙整六都買賣移轉資料，六都單月移轉量較上月與去年同期均增加，第3季也年增約5%，其中以台北、高雄增幅最為突出。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，房市量能回升，但成長仍集中於蛋黃區，另外也可發現台中后里、高雄橋頭買賣移轉棟數表現卓越，顯示部分重劃區議題濃厚地區，仍有部分交屋潮支撐買氣。

根據六都地政局數據，台北市9月買賣移轉2,133棟，年增20.2%、月增21.7%；新北市4,057棟，年增10.2%、月增12.1%；桃園市3,556棟，年增9.0%、月增13.8%；台中市3,855棟，年增7.1%、月增18.3%；台南市1,428棟，年減4.0%、月增8.3%；高雄市2,916棟，年增28.5%、月增10.2%。

整體而言，六都9月買賣移轉棟數合計1萬7,945棟，年增11.6%、月增14.1%，其中五都較去年同期成長，僅台南仍呈年減。

觀察六都第3季買氣，台北市單季買賣移轉棟數達6,237棟，年增12.3%；新北市1萬2,526棟，年增5.2%；桃園市1萬832棟，年增1.2%；台中市1萬818棟，年減1.7%；台南市4,634棟，年減2.6%；高雄市9,127棟，年增19.0%。

六都第3季合計5萬4,174棟，較去年同期增加5.0%，並以高雄、台北成長最為明顯。

賴志昶分析，房市量能回升，與部分新案完工交屋有關，其中可發現台中后里、高雄橋頭等熱門重劃區域，買賣移轉棟數表現突出；另一方面，台北、高雄兩大都會核心區域，成熟商圈與大型建設齊全，生活機能有助於支撐自住與資產配置需求，因此兩大都會區皆呈現買氣大幅回穩趨勢。

不過，台中、台南第3季表現則呈現盤整，其中台南與去年同期相比仍呈量縮，主因是區域過去由於有大型重劃區議題帶動，有部分區域提早兌現房價，不過近期貸款條件嚴苛，買方追價能力有限，使得區域市場買氣減弱明顯。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，雖說9月與第3季買氣看似有築底回溫趨勢，不過今年房市仍處盤整期，近期量能出現回補，但成長幅度仍未全面擴散，後續第4季房市走勢，將取決於貸款狀況是否改善、信用管制是否進一步調整。

至於買方，徐佳馨指出，目前購屋仍應回歸自住需求，可趁市場趨冷時期大方進場議價，惟簽約前先確認核貸成數與利率，尤其近期又傳出貸款排撥再起，應保留資金餘裕，以免簽約後因自備款不足而面臨違約風險。