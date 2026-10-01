中鋼子公司中鋼鋁業投資10億元高雄建新廠 發展低碳高階鋁材

經濟部投資台灣事務所今（1）日通過2家企業擴大投資台灣，國內最大鋁軋延品製造商中鋼鋁業將投資10.2億元，在高雄小港興建新廠。統計「投資台灣三大方案」已吸引1826家企業約2.8兆元投資，估創造17萬個就業機會。後續尚有13家廠商排隊待審。

經濟部投資台灣事務所指出，中鋼鋁業專門生產鋁板、鋁片、鋁捲、鋁箔、鋅合金錠、鋅陽極板、熱浸鍍鋅錠等高品質鋁材和鋅鑄品。近年因應全球產業低碳轉型趨勢，以高階鋁材及低碳鋁材產品為主要發展方向，此次投資規劃於高雄市小港區興建新廠，總金額約10.2億元，並增聘4名本國員工。

新廠將整合AI技術、物聯網、感測器、數位控制及數據分析等智慧技術，提升製程效率與品質穩定性，同時將節能減碳納入設備升級設計，並設置太陽能發電設施，逐步降低生產排碳量。經濟部表示，此次投資將助中鋼鋁業持續提升產品附加價值，強化高階鋁材供應能力與國際市場布局。

另一家是興中環保科技，生產可自然分解的環保紙塑製品，計劃於宜蘭縣五結鄉既有廠區擴增智慧化產線，投資金額約0.3億元，並新聘6名本國員工。

經濟部說明，新產線將導入AI技術，建置自動化生產及品檢流程，並採用低碳節能設備，以降低生產能耗及碳排放，此次投資將有助於興中環保科技升級關鍵製程，提升產品品質與生產效率，並加速智慧製造及低碳轉型，強化企業整體競爭力。