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六都房市築底復甦 9月移轉量月增14%、年增12% 雙北高雄都成長

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據六都最新公布建物買賣移轉數據，9月六都建物買賣移轉棟數1.79萬棟，月增14%且年增12%，反映今年買氣狀況優於去年同期，同時第3季的建物買賣移轉六都5.4萬棟也優於去年同期的5.2萬棟，房市仍有緩步築底復甦跡象。 示意圖／記者游智文攝影
根據六都最新公布建物買賣移轉數據，9月六都建物買賣移轉棟數1.79萬棟，月增14%且年增12%，反映今年買氣狀況優於去年同期，同時第3季的建物買賣移轉六都5.4萬棟也優於去年同期的5.2萬棟，房市仍有緩步築底復甦跡象。 示意圖／記者游智文攝影

根據六都最新公布建物買賣移轉數據，9月六都建物買賣移轉棟數1.79萬棟，月增14%且年增12%，反映今年買氣狀況優於去年同期，同時第3季的建物買賣移轉六都5.4萬棟也優於去年同期的5.2萬棟，房市仍有緩步築底復甦跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然第3季移轉棟數還未反應央行針對第二套房貸放寬到七成，但已經逐漸轉為年增走勢，第七波管制也上路兩年信心干擾逐漸淡化，同時間今年股市表現亮眼也為房市形成支撐。

曾敬德指出，每季的移轉棟數從去年的雙位數年減，逐漸轉為持平到年增，大概也確立房市仍有一定韌性，出現築底緩步復甦跡象，只不過現在房市仍是自用當道，價量表現應會趨於穩定。

統計顯示，六都9月建物買賣移轉棟數1.79萬棟，月增14%且年增12%，一方面房市脫離農曆民俗月干擾，一方面也反映市場略優於去年同期，六都9月移轉棟數全數月增，除了台南市以外、全都轉為年增表現。

至於第3季移轉棟數表現，六都5.4萬棟也年增5%，第3季表現較好的是高雄市9,127棟，年增19%，推估除市場慢慢回神外，應有交屋帶動移轉量成長，台北市則是第3季6,237棟、年增12%，新北市1.3萬棟年增5%，雙北市表現相對中南部地區穩健，尤其股市大漲後，對於中高總價交易有一定幫助。

展望第4季表現，曾敬德表示，移轉量有機會延續第3季的年增表現，主要在於央行房市政策逐漸鬆綁，經濟受惠AI行情帶動股市走揚，國人財富增加，青安3.0政策也已銜接上路。

不過曾敬德強調，當前市場自用當道的趨勢不變，市場資金成本也略微提升，接下來成屋市場有機會順起來，惟一手市場交易是否回神則是第4季觀察重點。

六都 高雄 雙北 房市

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