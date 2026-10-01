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中嘉寬頻攜手統一資訊「i 住家」打造美好智慧生活

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全台最大的寬頻與有線電視多系統經營業者（MSO）中嘉寬頻觀察，在AI、各項智慧應用蓬勃發展下，網路已成為驅動智慧生活的關鍵引擎；中嘉寬頻更宣布，攜手統一資訊「i住家」AI一站式生活服務平台合作，於平台提供中嘉寬頻光纖上網服務，還可一鍵免費觀看「挖趣tv」，共同打造AI服務生態圈，為用戶帶來便利、豐富且智慧化的數位生活體驗。

中嘉寬頻表示，持續擴大全光網路涵蓋範圍，近年也積極整合多元影音內容與智慧家庭應用，從高速連網、串流影音到智慧居家娛樂，一站串聯多元數位服務，引領AI時代數位生活升級。

統一企業集團旗下統一資訊1日宣布最新AI生活服務平台「i住家」在OPENPOINT APP正式上線，結合AI智慧管家，整合食、醫、住、行、預、樂等多元生活場景，提供美食外送、預約餐廳、居家清潔、光纖上網、票券購買及線上商城等多項智慧居家服務，讓消費者在日常忙碌的節奏中，能透過一站式智慧管理生活家務，輕鬆搞定家中大小事。

中嘉寬頻強調，以「AI數位生活服務整合者」為發展目標，此次攜手統一資訊合作，看好雙方在數位服務及生活應用上的優勢互補，結合中嘉寬頻的光纖網路與智慧生活服務，以及統一資訊的平台整合能力與通路優勢，為消費者提供便利且完整的數位服務體驗，共創美好智慧生活新可能。

中嘉寬頻表示，同時提供會員獨家優惠，凡於「i住家」平台申辦中嘉寬頻光纖上網指定方案，用戶可依需求選擇150M、400M、600M或1G的光纖上網速率，最低只要月付449元起，再加碼贈送萬家福或樂家康電子禮券最高2,400元，換算下來相當於每月399元起（禮券攤分後價格）就可享有高品質的光纖上網體驗；若選擇線上自助申辦，前500名申辦者可額外獲得OPENPOINT點數500點回饋。

此外，因應現今消費者多元化影音娛樂需求以及隨時隨地觀看內容的習慣，現在也可以透過「i住家」平台觀看中嘉集團旗下影音平台「挖趣tv」，結合串流影音彈性收視特性及電影片道直覺操作，平台精選多種極具跨世代共鳴的內容，滿足家庭成員的多元胃口。住戶無須支付訂閱費，就能收看24小時不間斷的《新兵日記》、宮廷大劇《羋月傳》、高張力偶像劇《鬥魚》以及大人小孩都愛的《哆啦A夢》等卡通。不論是下班後的放鬆陪伴、做家事時的背景音，或是長輩熟悉的轉台體驗，都能一鍵滿足。

串流影音 中嘉 統一

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