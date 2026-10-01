搭西區門戶商機 台北車站國門逾百坪商四土地標售

第一太平戴維斯受託辦理台北車站精華商業土地公開標售，該標的坐落於台北市中正區重慶南路一段，產權單一、基地方整，距離站前地下街Z10出入口僅300公尺，基地面積106.78坪，地上建物面積320.11坪，土地使用分區為第四種商業區，法定建蔽率及容積率分別為75%及800%，開標日為11月16日。

近年在危老重建政策推動及西區門戶計畫帶動下，台北車站商圈內具開發潛力的土地資產備受市場關注。根據內政部統計，台北市自2024年至今年8月累計核准危老案件達156件，主要集中於大安區、士林區及中正區等開發較早的區域。

其中，近三年北車商圈已核准五件危老案，基地面積介於70坪至400坪，集中在重慶南路一段及南陽街一帶。目前已有兩件已取得建照，基地規模分別為72坪及152坪，均規劃為精品住宅產品，坪數約12至27坪、一至三房格局，預售每坪成交價約140萬元上下。

台北車站商圈為台北市發展成熟的商業核心區，區內老舊建物比例較高，可開發土地稀少，新案開發多仰賴危老重建機制推進。根據統計，2024年至2026年間，北車商圈透天交易件數達12件，交易總金額為50億元，交易熱區主要集中於南陽街、信陽街及博愛路一帶。

最新交易為今年6月博愛路一棟三層樓透天以8億元成交，土地面積約81坪，拆算每坪土地單價約976萬元，由建設公司取得。

另外，亦有資產公司陸續購入北車商圈七棟透天，計畫重建開發，總金額達11.9億元，合計取得土地面積約243坪，並將其中數棟透天申請危老重建，已於2026年8月申請建照，也反映開發商或資產公司持續關注北車開發機會。

負責標售的第一太平戴維斯總經理陳逸鴻表示，隨著西區門戶計畫多項重大建設陸續到位，台北車站商圈正迎來新一波發展契機。

陳逸鴻指出，預計於2027年完工的台北雙星C1棟、海悅國際商業大樓等指標開發案，將持續為北車商圈注入商業、辦公及觀光機能，不僅有助於提升整體商圈的動能，也可望帶動周邊商業活動與人流成長，進一步強化台北車站商圈作為首都門戶與核心商業區的地位，外溢效應亦可望帶動周邊都更及危老重建開發持續推進。

本案坐落於北車商圈核心地段，臨20米重慶南路一段，基地面積106.78坪，地上透天建物面積320.11坪，土地使用分區為第四種商業區，法定容積率高達800%。本案產權單一且基地方整，百坪土地具備可立即開發條件，在北車地區相當稀有，未來可透過危老重建規劃精品住宅、商旅、及辦公空間等產品。