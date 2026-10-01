生醫產業營業額8,301億元 賴總統：政府從法規、資金持續支持

賴清德總統1日接見「115年度傑出生技產業獎」獲獎單位。他表示，隨著全球供應鏈重組及近年關稅帶來的經貿秩序變化，生醫產業正面臨新的挑戰。現在，正是台灣強化自身實力、提升產業韌性的重要時刻。政府會持續從政策法規、技術、資金等面向，做產業最堅強的後盾。

訪賓包括台灣生物產業發展協會榮譽理事長李鍾熙、獎章委員會主委張文昌等，由衛福部次長莊人祥陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞指出，今年「傑出生技產業獎」的獲獎單位涵蓋創新藥品、生物製藥、再生醫療、精準醫療及農業生技等領域，充分展現出台灣生醫產業多元發展的成果。他恭喜所有獲獎單位獲得這項榮譽，並感謝大家長期投入研發、累積技術能量，一步一步提升台灣的國際競爭力。

賴總統說，感謝台灣生物產業發展協會，不僅透過舉辦「傑出生技產業獎」，激發產業的創新動能，也藉由舉辦亞洲生技大會，串聯國內外生技產、學、研機構，為台灣生醫產業開創更多交流合作機會，也讓世界看見台灣生醫產業的實力。

賴總統提到，在大家共同努力下，去年台灣生醫產業營業額已達到8,301億元；更有多項國產新藥與創新醫材取得國際認證，逐步走向全球市場。期待生物產協繼續扮演重要的產業平台與溝通橋梁，協助更多研發成果接軌國際，在海內外蓬勃發展。

他指出，今年再生醫療雙法已經上路，政府透過專法強化安全與品質管理，也加速研發成果的臨床應用；而「全民健康保險資料管理條例」的施行，也讓全民健保資料在保障隱私前提之下，有更明確的運用規範。

他也說，政府持續整合AI、半導體、大數據與生醫產業，發揮台灣既有科技優勢，帶動智慧醫療、精準醫療與新世代醫療科技發展。資源支持方面，今年8月國發基金管理會通過「投資台灣生醫產業實施方案」，10年為期匡列100億元，支持生醫產業發展，協助企業從研發一路走向產品化、商業化。

賴總統表示，作為醫師出身，對他而言，生醫產業最重要的價值就是讓更多的技術、產品，能真正回應醫療現場需求，帶給國人更好的醫療與健康生活。期盼能將這些成果化為國際競爭力，讓台灣在全球生醫產業發展中走得更穩、更遠。