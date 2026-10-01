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日勝生集團啟動接班計畫 二代林華駿接任日鼎水務董事長

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
日勝生集團執行長林榮顯。記者林伯東／攝影
日勝生集團執行長林榮顯。記者林伯東／攝影

日勝生（2547）集團1日公告，啟動集團接班計畫，旗下日鼎水務完成董事長改選，由擔任董事林華駿接任董事長，而他也是日勝生集團董事長林榮顯的兒子。日勝生表示，此項人事安排，亦象徵日勝生集團從第一代創業與經營，逐步邁向第二代承擔、專業經理人共治的新階段。

日勝生表示，以「創造價值、多元共榮、持續創新、協同合作、永續發展」五大核心價值為傳承主軸，逐步推動治理、事業經營與人才培育的世代接棒，並以「永續綠生活集團」為發展願景，實踐高品質、多元化及永續經營。

日勝生表示，第二代林華駿歷經營建及資源循環事業歷練，2021年升任日勝生副董事長，逐步承擔集團經營與策略任務；二代成員林怡均、吳仁恩亦分別投入京站百貨、加賀屋飯店及相關營運事業多年。

同時，總經理劉垚凱等專業經理人持續參與集團經營，透過制度、人才與專業能力，與家族成員形成互補。集團就各事業的權責劃分、決策層級與協同機制進行明確化，訂定接班各階段的工作項目、主責人員與完成時程，逐步建立可檢核、可追蹤的接班架構。

日勝生表示，早期從土地開發、營建工程及都市更新出發，參與台灣城市發展；下一階段將進一步布局水資源循環、再生水、綠色轉型、AI與數位治理、都市更新、TOD開發，以及樂齡住宅與康養產業。

其中，水資源與再生水事業將由傳統建設開發跨入城市基礎建設與循環經濟；AI與數位科技將逐步導入治理與營運；TOD與都市更新則延續集團參與城市發展的核心能力；樂齡住宅與康養則回應人口結構變化所形成的新生活需求。集團亦持續參與社會住宅與青年住宅興建及營運，回應政府居住政策與城市發展需求。

去年5月日勝生第十一屆董事會改選後，林榮顯續任董事長、林華駿擔任副董事長，今年10月日鼎水務由林華駿接任董事長，亦代表集團「穩健掌舵、逐步承擔」的接班方向逐步落實。

日勝生表示，集團世代傳承將由家族成員承擔企業長期價值與經營責任，在營建、水資源、百貨、飯店及新事業領域則由子公司總經理與專業團隊運營管理，透過制度化治理與人才培育，讓日勝生事業版圖邁向更美好永續發展。

日勝生 董事長 董事

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