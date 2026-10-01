韋能能源獲第23屆國家品牌玉山獎雙項肯定

韋能集團（Vena Group）旗下再生能源事業韋能能源（Vena Energy），獲第23屆國家品牌玉山獎「傑出企業類」與「傑出企業領導人」雙項肯定。

韋能能源表示，此次雙重肯定，彰顯韋能能源十多年來對台灣能源轉型的貢獻，也肯定台灣執行長李文正在提升專案品質、營運韌性及深化長期在地連結方面的領導成果。

自2015年進入台灣以來，韋能能源已開發並完成七座太陽能電廠的建置與商轉，總裝置容量達412MW（百萬瓦），每年合計產生超過 6.2 億度潔淨電力，相當於約 17.2 萬戶台灣家庭一年的用電量。

從開發、工程設計到施工、營運與維護，韋能能源全程管理再生能源專案的生命週期。位於雲林台西、裝置容量達272MW 的新興太陽能電廠，是台灣最大的太陽能專案，也是韋能專業能力的具體展現。該電廠每年發電約 4 億度，可供應超過 9 萬戶家庭用電，展現韋能成功開發、建置及營運大型再生能源資產的能力。

韋能能源將環境、社會與經濟責任融入日常營運。位於嘉義、占地 80 公頃的義竹太陽能電廠，保留約24公頃、占案場面積 30% 的土地作為濕地及生態保留區。透過鳥類調查、水質檢測及其他生物監測，持續推動棲地管理，並改善場內人工島的環境。

保留區內已觀察到黑面琵鷺停棲，小燕鷗也開始利用人工島，並偶爾出現築巢跡象。2025年，保留區單次調查記錄到 1,194 隻水鳥，全年累計記錄黑面琵鷺達435隻次。這些具體成果顯示，持續且以科學為依據的棲地管理，能讓再生能源設施為更廣泛的生態網絡作出貢獻。

義竹也將環境教育延伸至案場外。義竹再生能源生態教育中心至今已接待約5000名訪客，行動式「綠能柑仔店」貨櫃展覽則深入在地社區與公共活動，將綠能及生態保育知識帶給更多人。