遠東新上半年大啖世足商機 看好下半年補貨效應

遠東新大啖世足商機，在今年世界盃足球賽，包辦冠、亞軍隊伍的球衣環保紗線供應，上半年歸屬母公司淨利新台幣58.25億元，較去年同期大幅成長76%。展望下半年，看好紡織業庫存補貨效應。

遠東新今天舉行台北紡織展前記者會，遠東新長纖事業部副總經理黃全億表示，今年世足賽規模為史上最大，擴編到48支國家隊伍，遠東新包辦其中22個國家隊的主客場球員球衣，尤其今年冠軍西班牙隊，以及亞軍阿根廷隊，球衣的環保紗線材料都是由遠東新供應，幫助公司營運進補。

展望下半年，黃全億表示，今年2月底美伊戰爭爆發，推升國際油價大漲，牽動中下游化纖原料價格也跟著劇烈波動，客戶備貨非常小心，原料庫存偏低，如今隨著庫存逐漸消化完畢，看好下半年的補貨效應。

黃全億指出，遠東新主攻環保回收的再生材料，過去比起聚酯原生材料成本、價格高出一截，但隨著戰爭推動油價大漲，目前國際油價維持每桶90美元附近的高檔水準，推升原生料成本增加，與再生料的價差拉近，今年再生料與原生料的價格甚至一度出現倒掛，可以感受到客戶對於再生料需求明顯增加。

遠東新持續擴大循環材料布局，內部設定2030年綠色材料營收占比要達到50%的目標，黃全億今天表示，目前進度超前，2025年占比已達到41%。

今年台北紡織展，遠東新持續鎖定循環回收做為參展重點，力倡單一材料化概念，推出新一代全聚酯合成皮革，打造單一材質且易回收的環保材料，提供從原料到後加工的100%聚酯閉環解決方案，獲得2026年iF Design設計獎肯定。

另外遠東新與明基材料跨界合作，運用明基材每年自顯示器面板回收多達3000噸高純度光學級PET廢料，將電子廢棄物轉化為環保紡織材料。雙方經過3年合作耕耘，今年把遠東集團旗下負責通路的子公司全家福也加進來，形成三方合作，成功從技術驗證走到規模化量產，首先鎖定團服市場，已取得友達光電、及牙買加冬奧雪橇隊的團體制服訂單。