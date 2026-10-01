快訊

獄政弊案大逆轉！王令麟、北監前副典獄長蘇清俊全無罪 高院理由曝光

誤把油桐花果實當杏仁！北市14國中生誤食送醫 校方曝現況

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師！機尾受損照曝光 專家點出成功降落關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

遠東新上半年大啖世足商機 看好下半年補貨效應

中央社／ 台北1日電

遠東新大啖世足商機，在今年世界盃足球賽，包辦冠、亞軍隊伍的球衣環保紗線供應，上半年歸屬母公司淨利新台幣58.25億元，較去年同期大幅成長76%。展望下半年，看好紡織業庫存補貨效應。

遠東新今天舉行台北紡織展前記者會，遠東新長纖事業部副總經理黃全億表示，今年世足賽規模為史上最大，擴編到48支國家隊伍，遠東新包辦其中22個國家隊的主客場球員球衣，尤其今年冠軍西班牙隊，以及亞軍阿根廷隊，球衣的環保紗線材料都是由遠東新供應，幫助公司營運進補。

展望下半年，黃全億表示，今年2月底美伊戰爭爆發，推升國際油價大漲，牽動中下游化纖原料價格也跟著劇烈波動，客戶備貨非常小心，原料庫存偏低，如今隨著庫存逐漸消化完畢，看好下半年的補貨效應。

黃全億指出，遠東新主攻環保回收的再生材料，過去比起聚酯原生材料成本、價格高出一截，但隨著戰爭推動油價大漲，目前國際油價維持每桶90美元附近的高檔水準，推升原生料成本增加，與再生料的價差拉近，今年再生料與原生料的價格甚至一度出現倒掛，可以感受到客戶對於再生料需求明顯增加。

遠東新持續擴大循環材料布局，內部設定2030年綠色材料營收占比要達到50%的目標，黃全億今天表示，目前進度超前，2025年占比已達到41%。

今年台北紡織展，遠東新持續鎖定循環回收做為參展重點，力倡單一材料化概念，推出新一代全聚酯合成皮革，打造單一材質且易回收的環保材料，提供從原料到後加工的100%聚酯閉環解決方案，獲得2026年iF Design設計獎肯定。

另外遠東新與明基材料跨界合作，運用明基材每年自顯示器面板回收多達3000噸高純度光學級PET廢料，將電子廢棄物轉化為環保紡織材料。雙方經過3年合作耕耘，今年把遠東集團旗下負責通路的子公司全家福也加進來，形成三方合作，成功從技術驗證走到規模化量產，首先鎖定團服市場，已取得友達光電、及牙買加冬奧雪橇隊的團體制服訂單。

遠東新 世足賽 紡織業

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遠東新循環材料拚放量 鞋材明年倍增、電子廢料衝千噸

永續公民獎揭曉／遠東新三大面向 搶鏡

精材營運大進補

AI帶旺PCB！009828規模衝90.5億元 法人調升金居、台光電、台燿目標價

相關新聞

民俗月結束…台灣車市9月總登錄37054台 年增15%

傳統民俗月結束，在政府新購減徵貨物稅補助政策加持，以及進口品牌如特斯拉（TESLA）、賓士（BENZ）到港大量交車下，台灣車市9月總登錄台數達37054台，年增15%，累計1~9月總市場登錄台數為307210台，年增3.7%。

燃油附加費連3月上調 國籍航空10月短程漲至37.5美元

受國際航空燃油價格上漲影響，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費10月再度調漲，交通部民用航空局表示，短程航線自10月7日起由32.5美元調升至37.5美元（新台幣1,196元），長程航線由84.5美元調升至97.5美元（新台幣3,109元），分別增加5美元（新台幣159元）及13美元（新台幣約415元）。這也是國籍航空今年第4度調漲燃油附加費，且連續第3個月上調。

生醫產業營業額8,301億元 賴總統：政府從法規、資金持續支持

賴清德總統1日接見「115年度傑出生技產業獎」獲獎單位。他表示，隨著全球供應鏈重組及近年關稅帶來的經貿秩序變化，生醫產業正面臨新的挑戰。現在，正是台灣強化自身實力、提升產業韌性的重要時刻。政府會持續從政策法規、技術、資金等面向，做產業最堅強的後盾。

榮成股臨會拍板轉型投控 下一步瞄準國際併購

榮成（1909）1日召開股東臨時會，會中通過公司轉型投資控股公司相關議案。董事長鄭瑛彬於會中表示，未來將以投資控股架構整合集團資源，強化各事業體專業分工與經營效率，並有助於集團未來透過引進策略合作夥伴、國際併購等資本市場布局強化集團長期成長動能。

日勝生集團啟動接班計畫 二代林華駿接任日鼎水務董事長

日勝生（2547）集團1日公告，啟動集團接班計畫，旗下日鼎水務完成董事長改選，由擔任董事林華駿接任董事長，而他也是日勝生集團董事長林榮顯的兒子。日勝生表示，此項人事安排，亦象徵日勝生集團從第一代創業與經營，逐步邁向第二代承擔、專業經理人共治的新階段。

元太攜手日本時裝品牌 巴黎時裝周首發可變色電子紙服裝

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技與日本前衛時裝品牌ANREALAGE展開創意合作。由設計師森永邦彥（Kunihiko Morinaga）創立的ANREALAGE，在巴黎時裝週發表2027春夏「SKIN」系列，將E Ink Prism™ 3動態材料技術融入六款可變色服裝，結合傳統紡織工藝與新世代材料科技，探索色彩、動態與未來時尚的更多可能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。