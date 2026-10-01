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進口車大量到港 9月占整體車市55% 強壓國產車

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

9月車市進口車發威，特斯拉、賓士大量新車抵港，成為撐住進口車整體表現的重要來源。特斯拉9月掛牌數達5,298台，較去年同期增加112.7%，賓士也以2,206台，大增54.4%。豪華車的整體銷較去年同期成長43.7%，進口車因此占整體車市超過一半，來到55.5%，遠高於國產車的占比，較去年同期成長26.7%。

豪華車陰霾漸去，進口車關稅的議題成為更不確定的政策，許多消費者從去年5月等到今年仍然沒有消息，許多人都死心直接放棄等待更低的售價，使進口車的買氣回升。

此外進口車的領掛牌數除了與銷售表現有關，也與船期有關，特斯拉即為典型。往往單月的掛牌數即等於實際到港的車輛台數。賓士則在7月時即預告，第3季將迎來大量掛牌的榮景，在第2季接單創下佳績之後，第3季以後新車陸續抵台之後，實際掛牌數將開始印證賓士今年新車款的魅力。

國產車 車市 進口車

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