元太攜手日本時裝品牌 巴黎時裝周首發可變色電子紙服裝

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技與日本前衛時裝品牌ANREALAGE展開創意合作。由設計師森永邦彥（Kunihiko Morinaga）創立的ANREALAGE，在巴黎時裝週發表2027春夏「SKIN」系列，將E Ink Prism™ 3動態材料技術融入六款可變色服裝，結合傳統紡織工藝與新世代材料科技，探索色彩、動態與未來時尚的更多可能。

ANREALAGE長期以挑戰既有的服裝形式、感知與材料應用而聞名。此次合作中，森永邦彥設計師運用E Ink Prism，讓原本靜態的服裝突破既有框架，服裝的「動態」不再僅透過輪廓與剪裁呈現，更能透過表面色彩與圖案的變化，展現多元視覺效果。

「ANREALAGE長期結合工藝、科技與想像力，不斷挑戰人們對日常材料的既有認知，這與E Ink致力於讓傳統靜態表面轉化為動態、具有表現力的體驗不謀而合。」E Ink 元太科技的日本分公司總經理住田直樹（Naoki Sumita）表示，「此次合作展現E Ink Prism如何突破材料既有的限制，為個人化、動態效果與視覺表達開創更多可能。」

這次ANREALAGE系列於六款可變色電子紙服裝中，每套運用約1000至2000片E Ink Prism元件，並以鱗片般的組合方式，透過不同排列與程式控制，同一件服裝即可呈現多種不同的造型與視覺效果，讓單一服裝能延伸出多種設計變化，藉由科技擴展單件服飾的創意可能性，同時提供更具永續概念的時尚設計方式。

巴黎時裝週發表後，E Ink電子紙服裝將於2026年10月2日至5日於巴黎「JUST AN REAL AGE」特展中展示，地址位於76 Rue de Turenne, 75003 Paris。2027年亦將於包括COMPUTEX 2027及InfoComm 2027等E Ink展會中進行展示，讓更多觀眾近距離感受E Ink Prism在時尚與創意領域的應用潛力。

E Ink Prism：讓材料化身可變動的創意表面

E Ink Prism是E Ink所開發的動態材料技術，可將可程式化的色彩與圖案導入不同形狀與尺寸的電子紙表面，應用範圍從變色汽車、汽車內裝、時尚配件、手提包到服裝等，持續拓展電子紙技術的應用邊界。

不同於傳統自發光顯示技術，E Ink電子紙採用反射式顯示原理，利用環境光呈現色彩與影像；同時具備雙穩態（bistable）特性，畫面在變化後即可維持顯示狀態，無須持續耗電，僅在畫面切換時需要電力，為動態材料的應用帶來兼具視覺表現與低功耗的可能性。